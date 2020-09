Dit zijn alle gasten van 'Alleen Elvis Blijft Bestaan' seizoen 10

Foto: Canvas - © VRT 2020

'Alleen Elvis Blijft Bestaan' werd onlangs door de lezers van een Vlaamse krant verkozen tot het op twee na beste Vlaamse programma van de 21ste eeuw.

'Elvis' beleeft dit najaar zijn tiende seizoen en viert aan het einde daarvan zijn honderdste aflevering.

'Het overtreft elke verwachting die ik ooit had van het programma en zelfs van mijn job', alsud presentator Thomas Vanderveken.

Honderd spitante gasten, smaakmakers en spraakmakers, toppers en vedetten, denkers en dromers zaten de afgelopen jaren aan tafel bij Thomas. Dat zijn meer dan duizend fragmenten en vraagtekens, negenduizend minuten interview en evenveel vermaak. En dat is heel veel Thomas Vanderveken. We tellen af naar die honderd met opnieuw tien gasten die hun hoofd en hun hart openzetten en ons mee laten kijken naar de wereld door hun bril.

Dit zijn ze:

Zaterdag 10 oktober: Tommy Wieringa, auteur

Zaterdag 17 oktober: Ine Van Wymersch, procureur

Zaterdag 24 oktober: Tom Barman, muzikant

Zaterdag 31 oktober: Eva Van Braeckel, longarts

zaterdag 7 november: Michaël Borremans, kunstenaar

zaterdag 15 november: Anne Teresa De Keersmaeker, choreografe

zaterdag 22 november: Karel Verhoeven, hoofdredacteur

zaterdag 28 november: Wivina De Meester, politica

zaterdag 5 december: Sachli Gholamalizad, theatermaker

zaterdag 12 december: Stephen Fry, acteur, auteur etc

Alle tien gingen ze de voorbije maanden op zoek naar de meest prikkelende, inspirerende en ontroerende beeldfragmenten. Wat die beelden met hen deden en hoe ze een leidraad zijn in hun leven, vertellen ze in 90 heerlijk lange minuten aan Thomas Vanderveken.

Tien eigenzinnige stemmen. Ze schrijven, genezen, zingen, zijn actief in justitie, acteren en dansen. Ze zijn kritisch en vernieuwend. Hun parcours is afwisselend en altijd boeiend. Acht van hen komen uit Vlaanderen, ééntje uit Nederland en nummer 100 is een topper van wereldformaat.

Op naar de 100

'En we zijn vertrokken!' Met die zin opende Thomas Vanderveken 10 seizoenen geleden de allereerste aflevering van 'Alleen Elvis Blijft Bestaan'. Ondertussen is hij vele zinnen en nog meer vragen verder.

Dat het programma hem nauw aan het hart ligt, kan hij niet genoeg benadrukken: ''Alleen Elvis Blijft Bestaan' is al tien seizoenen lang een metgezel in mijn leven: een programma waar ik voortdurend mee samenleef. In tientallen boeken, artikels en dossiers die ik lees, de honderden films en documentaires die ik mag - en soms ook: moet - zien, en vooral de bijna honderd gasten die aan mijn tafel zaten. Ik ben een dikke, dikke gelukzak. En hoop dat nog lang te mogen blijven.'

Hoe kan het ook anders als je het lijstje van de gasten in de tiende reeks bekijkt:

Tommy Wieringa brak door met zijn heerlijke roman Joe Speedboot. Verhalen vertellen is zijn tweede natuur. Wat hem daarbij inspireert toont hij aan de hand van zijn fragmenten.

Als procureur staat Ine Van Weymersch op de eerste rij wanneer er de mens zich van zijn donkerste kant laat zien. Wat heeft haar ertoe gebracht om voor deze helse job te kiezen? En hoe gaat ze hier alle dagen mee om?

Muzikant Tom Barman maakt ook films, video’s en komt nu ook naar buiten met zijn fotografie. Een duizendpoot die negen zeer eigenzinnige fragmenten mee brengt.

Longarts Eva Van Braeckel leidt de corona afdeling van het UZGent. Wat inspireert deze topdokter en hoe kijkt zij naar leven en dood.

Michaël Borremans is een van de belangrijkste Belgische kunstenaars van het ogenblik. Zijn schilderijen, tekeningen en films zijn bevreemdend en verwarrend. Alleen Elvis blijft bestaan kijkt graag mee naar beelden door zijn bril.

Anne Teresa De Keersmaeker heeft de moderne dans in ons land op de wereldkaart gezet. Zij geeft voor het eerst een inkijk in de beelden die haar leven hebben bepaald en wie het mee vorm gaf.

Als algemeen hoofdredacteur van een kwaliteitskrant denkt Karel Verhoeven dagelijks na over hoe je nieuws brengt. Waar hij zijn inspiratie haalt, legt hij uit aan de hand van zijn negen fragmenten.

Weinig mensen praten zo vurig over hun inspiratiebronnen en ideeën als Wivina De Meester Deze grande dame in de politiek staat al jaren voor puur engagement en grote levensvreugde. Benieuwd waar zij haar drive vandaan haalt.

Theatermaker Sachli Gholamalizad werkt al jaren hard om haar eigen stem te vinden. De actrice brengt een verleden mee, maar kijkt tegelijk met open vizier naar de toekomst.

Het leven en werk van Stephen Fry samenvatten is onmogelijk. Hij is goed in alles: schrijver, acteur, activist en een belangrijke stem in het publieke debat. Onvergetelijk in zijn rollen als generaal Melchett in Blackadder of in A bit of Fry and Laurie, ontroerend in zijn kwetsbare reeks over zijn bipolariteit. Welke negen fragmenten zou hij gekozen hebben?

Tien zaterdagavonden lang lopen we een stukje van hun weg mee. Vanaf zaterdag 10 oktober omstreeks 22.15 uur op Canvas en canvas.be.