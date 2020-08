Dit najaar op VIJF!

Op maandag 31 augustus verklaren Viktor Verhulst en Holly Mae Brood met een liefdesschot vanuit Gran Canaria het najaar van VIJF voor geopend.

Tien Vlaamse en Nederlands singles vertoeven vanaf dan zes weken lang met elkaar in de luxueuze 'Love Island'-villa in de hoop hun liefdesmatch te vinden. De singles moeten zich volledig openstellen voor de liefde én ook de harten van de kijkers zien te veroveren. Zij bepalen welke deelnemers in de show blijven, maar ook welk stel ze willen kronen tot het sterkste koppel van het eiland. Vorig jaar hielden acht kandidaten een relatie over aan hun liefdesavontuur.

Naast de dagelijkse reality en liefdesperikelen van 'Love Island' brengt VIJF dit najaar ook nieuwe afleveringen van de Meilandjes. In het nieuwe seizoen van 'Chateau Meiland' volgen we de avonturen van kasteelheer Martien Meiland, zijn steun en toeverlaat Erica, dochters Maxime en Montana en kleindochter Claire. Dit seizoen staat in het teken van, hoe kan het ook anders, de terugkeer naar Nederland. De coronacrisis heeft de beslissing om het kasteel te koop te zetten in een stroomversnelling gebracht. De familie heeft in Hengelo een nieuw stulpje op de kop getikt en zal het Franse leven uiteindelijk achter zich laten.

Vanaf september kan je bij VIJF ook terecht voor de Amerikaanse versie van 'Temptation Island'. In 'Temptation Island USA' gaan vier koppels de ultieme relatietest aan. Zij zullen, gescheiden van hun partner, omringd worden door bloedmooie vrijgezellen. Welke relaties houden stand en welke relaties sneuvelen?

VIJF brengt dit najaar opnieuw ontspannende dates met de dokters van 'Grey’s Anatomy' in nieuwe afleveringen van de populaire reeks, en we maken ook kennis met vijf jonge verpleegkundigen van het St. Mary's-ziekenhuis in de gloednieuwe dramareeks 'Nurses'. Met nieuwe afleveringen van 'Manifest', 'FBI' en 'Criminal Minds' zorgt VIJF vanaf september voor enkele vaste afspraken. Maar VIJF verrast dit najaar ook met 'Au Pairs', de Nederlandse reeks waarin vier jonge vrouwen worden gevolgd die naar Los Angeles trekken voor het avontuur van hun leven. Poepluiers, drammerige peuters en slapeloze nachten, maar dat allemaal wel in The City of Dreams. Naast oppassen, hebben ze allemaal hun eigen dromen en verlangens die ze daar hopen waar te maken. Hun verwachtingen zijn hooggespannen, maar worden ze ook werkelijkheid?

Ook nieuw dit najaar bij VIJF is de veelgeprezen dramareeks van de hand van 'Desperate Housewives'-brein Marc Cherry: 'Why Women Kill'. In deze nieuwe crimeserie met een knipoog volgen we drie vrouwen (rollen voor onder meer Lucy Liu en Ginnifer Goodwin) uit even veel decennia. Ze wonen allemaal in hetzelfde huis en proberen elk op hun eigen manier om te gaan met bedrog en verraad.

Met 'Katy Keene', de spin-off van 'Riverdale', zorgt VIJF voor een laatste nieuwe aanwinst in haar aanbod van de leukste en spannendste series. In 'Katy Keene' volgen we aspirant-modeontwerper Katy Keene (Lucy Hale), Josie McCoy (Ashleigh Murray) en hun vrienden. Ze hebben maar één doel: hun dromen in New York City waarmaken.

