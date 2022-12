Dit is de nummer 1 van de '2000 sinds 2000' op NRJ

De NRJ-luisteraar heeft 'Blinding Lights' van The Weeknd voor het eerst op nummer 1 gestemd in zijn jaarlijkse '2000 sinds 2000', de hitlijst met de 2000 grootste hits sinds het jaar 2000.

Het nummer van de Canadese superster is dus volgens luisterend Vlaanderen de beste hit van de afgelopen 22 jaar.

Twee weken lang telde NRJ af naar de nieuwe nummer 1 in '2000 sinds 2000'. Dat ‘Blinding Lights’ vorig jaar nog op 6 stond en dit jaar de bovenste plek inpalmt, heeft ongetwijfeld te maken met de release van zijn fantastisch album ‘Dawn FM’ dit jaar en de aankondiging van zijn concert in het Koning Boudewijnstation volgend jaar.

Er beweegt nog wel meer aan de top van de lijst. Zo komt ‘Another Love’ van Tom Odell als sterkste stijger in het peloton met glans de top 100 binnen. Het emotionele nummer van de singer-songwriter ging dit jaar helemaal viraal op TikTok en werd zo herontdekt door veel luisteraars.

Dat TikTok tegenwoordig the place to be is als het op muziek aankomt, bewees NRJ-dj Ken Siereveld afgelopen twee weken. Hij blies legendarische dansmoves uit bekende videoclips nieuw leven in.