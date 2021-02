Dit is de jury van het nieuwe VTM-programma 'Huis Gemaakt'

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Verbouw een huis en win een thuis. Die uitdaging gaan negen jonge koppels vanaf woensdag 3 maart aan in het nieuwe VTM-programma 'Huis Gemaakt'.

Dina Tersago laat hen hun beste verbouwskills bovenhalen om 3 leegstaande vastgoedparels op verschillende locaties in Vlaanderen compleet én duurzaam te verbouwen. Eén koppel krijgt het gerenoveerde huis aan het einde van de rit ook echt cadeau. Een droomcadeau voor jonge koppels die het alsmaar moeilijker hebben om een eigen huis te kopen. En dat terwijl er in Vlaanderen zo’n 60.000 panden leeg staan en wachten om door enthousiaste verbouwers onder handen genomen te worden. Welk duo uiteindelijk zijn intrek mag nemen, wordt mee bepaald door een jury van experten die de koppels coacht: interieurarchitect Gert Voorjans en 'Aannemer van het Jaar' Cerina Marchetta.

'Huis Gemaakt' geeft jonge koppels niet alleen een duwtje in de rug om hun droomhuis te realiseren, ook de leegstand in Vlaanderen wordt onder de aandacht gebracht. De koppels gaan in 'Huis Gemaakt' de strijd aan met elkaar om elk een verschillend, fascinerend huis van onder tot boven te verbouwen met duurzaamheid als uitgangspunt. Ze starten met 3 koppels per pand en zijn binnen dat pand elkaars rechtstreekse concurrent. Maar dat zal heel snel veranderen, want nog voor de eerst muur wordt gesloopt, gaat de afvalrace van start...

De jury

Het verbouwavontuur van de 9 koppels gebeurt onder het toeziend oog van specialisten en juryleden Gert Voorjans en Cerina Marchetta. Zij coachen de koppels doorheen hun verbouwavontuur en bepalen mee welke koppels als eerste afvallen en wie uiteindelijk zijn droomhuis wint.

Gert Voorjans

Gert Voorjans staat internationaal aan de top in de wereld van de interieurarchitectuur. Hij ontwierp al eigentijdse, soms extravagante, interieurs voor grote sterren zoals modeontwerper Dries Van Noten en rockster Mick Jagger. De Antwerpenaar met Limburgse roots studeerde interieurarchitectuur in Hasselt, volgde Kunstgeschiedenis in Siena en behaalde een postgraduaat Styles & Arts bij Sotheby’s in Londen. In 1997 opende hij zijn eigen interieur design studio in Antwerpen.

Gert Voorjans: 'Mijn devies is 'kleur, karakter en vakmanschap'. Dat draag ik heel hoog in het vaandel. De markt van de interieurvormgeving is overspoeld, dus als je iets wil betekenen moet je er ook uitspringen. Ik heb een hekel aan interieurs die je in sommige bladen ziet, die precies door een vrachtwagen van de meubelwinkel zijn afgezet. Dat vind ik allemaal een beetje zielloos. Ik hou van iets dat organisch gegroeid is en waar een verhaal in zit. Dus ik hoop dat de koppels in Huis Gemaakt me gaan weten te verrassen met hun creativiteit.'

Cerina Marchetta

Al van kinds af aan bouwt Cerina Marchetta huizen met Lego-blokjes en was ze vastberaden ooit metselaar te worden. De mama van twee is architecte van opleiding en runt samen met haar zus en broer het familiebedrijf Marchetta Familiebouwers in Genk, dat ze overnamen van hun vader. De bouwonderneming is al 35 jaar gespecialiseerd in woningbouw, het bouwen van appartementen en ontwikkelen van woonprojecten. In 2019 werd Cerina door de Confederatie Bouw uitgeroepen tot Aannemer van het Jaar, een erkenning waar ze erg trots op is.

Cerina Marchetta: 'Ik word echt warm van passie. Als mensen passie hebben voor de bouw en passie om de dingen vast te pakken met hun handen. Om echt aan de slag te gaan. Ik kan niet tegen luiheid. Mensen die wel willen, maar het niet doen, daar word ik mottig van. Als aannemer vind ik het belangrijk dat de communicatie goed zit. Mensen vergeten soms dat de bouw handwerk is en dat er foutjes kunnen gebeuren. Oplossingsgericht denken vind ik het allerbelangrijkste, ook voor de koppels die meedoen aan 'Huis Gemaakt'. Ik hou niet van gezaag en geklaag. Los het op, denk mee en dan bestaat er voor álles een oplossing.'

Welke 9 koppels vanaf woensdag 3 maart om 20.40 uur het verbouwavontuur van hun leven aangaan en welke fascinerende, leegstaande panden ze daarvoor onder handen nemen, wordt later bekendgemaakt.

'Huis Gemaakt', vanaf woensdag 3 maart om 20.40 uur bij VTM.