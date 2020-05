Dina Tersago ruilt VIER opnieuw voor VTM

Foto: VTM © DPG Media 2020

Er komt geen nieuw seizoen van 'Blind Gekocht' met Dina Tersago als gastvrouw. Dina gaat opnieuw meer programma's maken voor VTM, de zender waar ze al jaren het gezicht is van 'Boer Zkt. Vrouw'.



Dina Tersago trekt de deur van VIER achter zich dicht. Het oproepfilmpje voor kandidaten voor een nieuw seizoen 'Blind Gekocht' was haar laatste opdracht bij de zender. Ze keert terug naar de VTM waar ze jaren één van de boegbeelden was én waar ze nu ook een nieuwe programma met 'Buurtpolitie'-acteur Andy Peelman gaat maken.

In het nieuwe programma met de werktitel 'Klopt dat of klopt dat niet?' zullen Dina Tersago en Andy Peelman allerlei volkswijsheden uit testen.



'Dina en Andy werken inderdaad samen aan een nieuw project dat door het interne productiehuis van de zender wordt geproduceerd', bevestigt creatief directeur Davy Parmentier in Het Laatste Nieuws. 'Zowel bij ons als bij Dina was er de goesting om samen meer te doen en vooral inhoudelijk aan de slag te gaan. Al snel hadden we het idee om haar als een soort boegbeeld voor de gewone consument uit te spelen.'



Een exacte datum voor het nieuwe programma is nog niet bekend.

Bron: HLN



