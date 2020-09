Dimitri Vegas & Like Mike, Regi, Lost Frequencies en Henri PFR maken opnieuw radio bij MNM

Met de start van het nieuwe radioseizoen brengt MNM iedere vrijdag en zaterdag de bekendste Belgische DJ's op de radio. Ronkende namen als Lost Frequencies, Henri PFR, Regi én Dimitri Vegas & Like Mike maken elke week hun eigen radioshow op MNM.

MNM trapt het weekend op gang met de beste hits én de beste DJ's. Op vrijdag en zaterdag begint het feest met MNM DJ Laurens Luyten. Hij draait de grootste partyhits van het moment. Op vrijdag zijn er iedere week verse dj-sets van Erwin De Nul, Lost Frequencies en Henri PFR. Op zaterdag knallen niemand minder dan Regi en Dimitri Vegas & Like Mike uit de radio.



Vrijdag:

19u: MNM Party met Laurens Luyten

21u: MNM Mix & Match met Erwin De Nul

22u: Lost Radio Show met Lost Frequencies

23u: The Henri PFR Radio Show



Zaterdag:

18u: MNM Party met Laurens Luyten

21u: MNM Mix & Match met Erwin De Nul

22u: Regi In The Mix

21u: Smash the house met Dimitri Vegas & Like Mike



MNM ondersteunt Belgisch DJ-talent

MNM biedt niet enkel een platform voor de bekendste Belgische DJ's maar MNM biedt ook kansen aan jong en onbekend talent. Sinds 2010 zoekt MNM elke zomer naar de strafste jonge DJ van het moment tijdens MNM Start To DJ. Voltage werd dit jaar door de MNM-luisteraars verkozen tot de winnaar van MNM Start To DJ 2020.



