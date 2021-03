Deze twee koppels vallen af in 'Huis Gemaakt'

Het gaat snel in 'Huis Gemaakt'. Vorige week zag in de eerste aflevering al één koppel uit Kortrijk hun droom uit elkaar spatten en vanavond viel het doek ook voor twee andere koppels.

In Laakdal konden Laura & Jasper juryleden Cerina Marchetta en Gert Voorjans niet overtuigen van hun maquette. Het koppel droomde van een extra bouw op de keuken, maar de impact daarvan was groot. 'Het is een mooie woning met een geschiedenis. Dat ze het dak op die manier willen verbouwen doet pijn in mijn aannemershart', klonk het bij Cerina.

In Lokeren konden Gaetan & Natasja de jury onvoldoende warm maken voor hun plannen. Hun concept waarbij ze hun woonst wilden opdelen in functie van eventuele gasten die ze zouden ontvangen, werd niet echt warm onthaald. 'Het was een moeilijke deliberatie', zo vertelde de jury. Waarna Gaetan & Natasja naar huis werden gestuurd.

Voor de zes andere koppels is 'Huis Gemaakt' nu écht gestart. Vanaf volgende week storten zij zich volledig op de eerste grote verbouwingswerken. De strijd barst los, want er kan uiteindelijk maar één huis gewonnen worden...

'Huis Gemaakt', elke woensdag om 20.40 uur bij VTM.