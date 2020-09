Deze 5 ex-collega's helpen Studio Brussel uit de nood tijdens de avondspits!

Foto: Studio Brussel © VRT 2020

In nood kent men zijn vrienden. Het volledige team van Studio Brussel zit sinds zondag uit voorzorg in quarantaine na enkele bevestigde coronabesmettingen. Nadat vanochtend ook Michèle Cuvelier ziek is uitgevallen, presenteerde Fien Germijns vandaag zowel de ochtend- als de avondspits. Vanaf morgen hoor je Fien enkel in de ochtend.

Siska Schoeters, Otto-Jan Ham, Linde Merckpoel, Tomas De Soete en Vincent Byloo keren tijdelijk terug naar de avondspits en helpen zo Studio Brussel uit de nood. De vijf presentatoren zullen deze en volgende week elk een of twee avondspitsen voor hun rekening nemen. Dat zullen ze doen vanuit de studio in Brussel, waardoor ze geen fysiek contact hebben met de collega's in quarantaine. Fien Germijns is alvast enthousiast.



Fien Germijns: 'Ik heb maar met mijn vingers moeten knippen of er stond een fantastische poule aan vervangers klaar. De vraag is niet of het legendarisch wordt, de vraag is of het na de eerste of tweede minuut al legendarisch wordt. Ik luister!'



Ook de interim-presentatoren hebben er elk op hun eigen manier zin in.



Siska Schoeters: 'Joepie, veel zin in. Alle oude collega's nog eens terugzien! Ah nee, oei,... Euh. Toch sowieso veel zin in!'



Otto-Jan Ham: 'Aangezien ze daar met een tijdelijk tekort aan talent zitten en werkelijk beyond hopeloos zijn, zag ik mijn kans schoon.'



Linde Merckpoel: 'Toen ik vanmorgen Fien in plaats van Michèle hoorde op de radio heb ik spontaan gesolliciteerd, en ik ben heel blij dat ik voor deze job ben aangenomen.'



Tomas De Soete: 'Ik wens ze allemaal een spoedig herstel bij StuBru, dus "Hoera, die zijn ziek" is zo ongepast. Maar ik vind het wel erg heerlijk om daar nog eens radio te mogen maken!'



Vincent Byloo: 'Ik heb volgende week toevallig penitentiair verlof. Ik breng wat platen mee, flessen goedkope wijn, just like in the old days, wordt leuk.'

Wie hoor je wanneer?





Donderdag 10 september: Tomas De Soete

Vrijdag 11 september: Linde Merckpoel

Maandag 14 september: Otto-Jan Ham

Dinsdag 15 september: Vincent Byloo

Woensdag 16 september: Tomas De Soete

Donderdag 17 september: Linde Merckpoel

Vrijdag 18 september: Siska Schoeters



Telkens van 16.00 tot 19.00 uur op Studio Brussel. Fien Germijns, elke ochtend van 6.00 tot 9.00 uur op Studio Brussel.



