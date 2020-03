De VIDEO's uit '#LikeMe' - aflevering 9

'#LikeMe' is een fictiereeks met een hoog musicalgehalte. De reeks bevat heel wat bewerkingen van Nederlandstalige klassiekers.

De liedjes uit #Day@thebeach ken je ongetwijfeld nog van vroeger: 'Ademloos' van Sha-Na en 'Gewoon naar mijn zin' van Bart Van den Bossche. Ontdek hieronder de originele versie en de nieuwe versie van de cast van '#LikeMe'.

Sha-Na: Ademloos

Sha-Na, kort voor Shanna & Natasha, is een Vlaams zangduo dat voor het eerst in de hitparades opduikt in 1992 met het nummer 'Fernando', een cover van de ABBA-klassieker. 'Ademloos' dateert uit 1994 en wordt gezongen door de toenmalige zangeressen van Sha-Na, Marva Nielsen en Petra Lerutte.

Bart Van den Bossche: Gewoon naar mijn zin

Bart Van den Bossche was een Vlaamse zanger die bekend werd met nummers als 'De heuveltjes van Erika' en 'Ga met me mee'. Zijn nummer 'Gewoon maar mijn zin', in '#LikeMe' gezongen door Caro en Scott, dateert uit 1993. Bart deed meer dan enkel zingen. Hij presenteerde enkele jaren belspelletjes op televisie en nam deel aan de kookwedstrijd 'MasterChef' in 2011, die hij ook won. In 2013 overleed hij plots op 48-jarige leeftijd aan een hartaderbreuk.

In de negende aflevering '#Day@thebeach' moet Caro even weg van alles en iedereen. Samen met Scott trekt ze er een dagje op uit. Al snel is iedereen ongerust over waar de twee naartoe zijn. Scott stelt zich kwetsbaar op en vertelt over zijn zus. Ondertussen is Saskia druk bezig met het plannen van de trouw van Olivier en Philippe.

#LikeMe is een coproductie van Ketnet en Fabric Magic.