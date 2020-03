De VIDEO's uit '#LikeMe' - aflevering 8

'#LikeMe' is een fictiereeks met een hoog musicalgehalte. De reeks bevat heel wat bewerkingen van Nederlandstalige klassiekers. De liedjes uit #TheHardGoodbye ken je ongetwijfeld nog van vroeger: 'Zie ze doen' van Niels William en 'Je hebt een vriend' van K3.

K3: Je hebt een vriend

K3 is een bekende Belgische meidengroep die vooral populair is bij kinderen. De originele bezetting uit 1998 bestaat uit Karen Damen, Kathleen Aerts en Kristel Verbeke. Tegenwoordig wordt K3 gevormd door Klaasje Meijer, Marthe De Pillecyn en Hanne Verbruggen.

Niels William: Zie ze doen

Met 'Zie ze doen' sleepte Niels William in 1995 een Radio 2 Zomerhit voor Nederlandstalig lied in de wacht. Het publiek kent Niels William ook als oprichter en eerste manager van de populaire groep K3.

In de achtste aflevering #TheHardGoodbye kunnen Maria en Caro niet meer aanzien hoe hun beste vriend Yemi een speelbal is in zijn relatie met Kyona. Ze dwingen Kyona een keuze te maken en duidelijkheid te scheppen. Zal ze kiezen voor Yemi of zal ze hem loslaten?

'#LikeMe', elke vrijdagnamiddag op Ketnet.be en in de Ketnet-app. En elke zondag om 8.50 uur op Ketnet.

Op Ketnet.be en in de Ketnet-app zijn heel wat extra's terug te vinden: Dance #LikeMe, Sing #LikeMe en Vlog #LikeMe.

#LikeMe is een coproductie van Ketnet en Fabric Magic.