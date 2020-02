De VIDEO's uit '#LikeMe' - aflevering 7

'#LikeMe' is een fictiereeks met een hoog musicalgehalte. De reeks bevat heel wat bewerkingen van Nederlandstalige klassiekers. De liedjes uit aflevering 7, #THEPROPOSAL, ken je ongetwijfeld nog van vroeger: 'Zij heeft stijl' van De Kreuners en 'Trouw met mij' van Hugo Matthysen, voor de gelegenheid gezongen door Gunther Levi.

Hugo Matthysen: Trouw met mij

'Trouw met mij' is een nummer van Hugo Matthysen, een creatieve duizendpoot uit Ekeren. Hij is het brein achter enkele legendarische tv-reeksen, zoals 'Dag Sinterklaas', 'Het Peulengaleis' (met Bart Peeters) en 'Kulderzipken'. Daarnaast treedt hij ook op met zijn band CPeX: Clement Peerens Explosition.

In de zevende aflevering vraagt Olivier (Gunther Levi) zijn vriend Philippe (Sven De Ridder) zingend ten huwelijk met 'Trouw met mij'.

De Kreuners: Zij heeft stijl

De Kreuners is een Vlaamse rockband uit 1978. De band liet zich voor het eerst opmerken tijdens Humo's Rock Rally, maar Vlaamse platenfirma's bleken destijds nog niet klaar voor Nederlandstalige rock. De Kreuners lanceerden dan maar zelf hun eerste single, en sindsdien regen ze de hits aan elkaar. Denk maar aan nummers als 'Ik wil je' (gecoverd in seizoen 1 van '#LikeMe'), 'Layla', 'Zo jong' en 'Zij heeft stijl' (1981).

In de zevende aflevering #THEPROPOSAL gaat het duidelijk beter tussen Vince en Caro. Alleen is het nog onduidelijk waar de relatie naartoe gaat. Ondertussen is Olivier van plan Philippe ten huwelijk te vragen, maar Philippe weet van niets. Camille weet nog steeds niet wat ze wil van Free.

