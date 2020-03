De VIDEO's uit '#LikeMe' - aflevering 11

Foto: Ketnet/VRT - © Fabric Magic 2020

'#LikeMe' is een fictiereeks met een hoog musicalgehalte. De reeks bevat heel wat bewerkingen van Nederlandstalige klassiekers. De liedjes uit #JustFriends kent u ongetwijfeld nog van vroeger: 'Ik weet wat ik wil' van Isabelle A en 'Jij bent zo' van Jeroen Van der Boom.

Isabelle A: Ik weet wat ik wil

'Ik weet wat ik wil' was haar tweede single (na 'Hé lekker beest' uit 1990) en werd met goud bekroond. Sindsdien scoorde Isabelle A nog verschillende hits in Vlaanderen, met onder andere 'Blank of zwart' en 'Ik heb je nodig'.

Jeroen Van der Boom: Jij bent zo

Jeroen Van der Boom, een Nederlandse imitator, zanger en televisiepresentator, brengt er zijn populaire nummer 'Jij bent zo'. Dat nummer is een bewerking van het Spaanse 'Silencio' van David Bisbal.

In de elfde aflevering #JustFriends is Caro teleurgesteld wanneer ze van Vince geen uitnodiging krijgt voor het huwelijk van zijn vaders. Alles berust echter op een misverstand en Vince probeert het uit te klaren. Ondertussen lopen de spanningen tussen Olivier en Philippe hoog op.

Nieuwe afleveringen van #LikeMe: elke vrijdagnamiddag op Ketnet.be en in de Ketnet-app. En elke zondag om 8.50 uur op Ketnet.