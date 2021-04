'De Mol' gemist? Met deze filmpjes ben je helemaal mee!

De kandidaten hebben veel geld verloren na hun eerste dagen in Berlijn. Philip kon het bedrag van de graffiti-opdracht verdubbelen, maar hij mist zijn kans. En Lennart gaat aan de haal met een vrijstelling die de groep €10.000 kost.

Afvaller breekt belofte door in dossier te kijken: 'Ik heb er niets aan gehad' Op het einde van de aflevering zien we de afvaller toch in het geheim dossier kijken van een mede kandidaat. Een handeling die de belofte van de groep breekt. En zonder veel resultaat.

Philip juicht te vroeg en mist zijn kans om het geldbedrag te verdubbelen Philip kreeg de kans om de inzet van de opdracht te verdubbelen. Hij keert zelfzeker terug en de groep juicht, maar te vroeg. Want Gilles legt de kandidaten uit dat het antwoord van Philip fout is.

De Mol op tv

Onderweg naar Berlijn steken de kandidaten een grens over die niet meer bestaat. De schimmige geschiedenis van Oost-Duitsland zorgt voor ijzingwekkende momenten. Wie kiest de vlucht vooruit?

Onderweg naar Berlijn steken de kandidaten een grens over die niet meer bestaat. De schimmige geschiedenis van Oost-Duitsland zorgt voor ijzingwekkende momenten. Wie kiest de vlucht vooruit?

De kandidaten bekomen van de schok. Is iedereen wel wie hij of zij zegt te zijn? De eindmeet is in zicht, maar of dit sprookje een happy end krijgt is nog maar de vraag.

De kandidaten bekomen van de schok. Is iedereen wel wie hij of zij zegt te zijn? De eindmeet is in zicht, maar of dit sprookje een happy end krijgt is nog maar de vraag.