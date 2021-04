'De Mol' gemist? Met deze filmpjes ben je helemaal mee!

Mocht je gisteren 'De Mol' gemist hebben, of je wil bepaalde stukken nog eens opnieuw herbeleven, dan kan dat met deze filmpjes. Opgelet, de filmpjes zijn spoilers!

Sven en Philip krijgen zinderende opdracht: overnachten aan deze steile rotswand

Sven en Philip kunnen het bedrag van de opdracht verdubbelen door een nacht door te brengen, bengelend aan een 70 meter hoge rotswand.

Zenuwslopende opdracht in 'De Mol' eindigt met oneerlijke keuze voor kandidaten

Sven en Annelotte hebben de opdracht tot een goed einde gebracht. Echter is de groepswinst pas mogelijk na een oneerlijke keuze van pasvragen.

Afvaller in 'De Mol' zag het vertrek niet aankomen: 'Ik was verbaasd'

In het interview met de afvaller vangt Gilles Van Bouwel de ex-kandidaat op voor een goed gesprek en een hart onder de riem.

