De bomma en Albert terug te zien in 'Familie'

Goed nieuws voor de vele 'Familie'-fans! Binnenkort zijn de Bomma en Albert nog eens in 'Familie' te zien. En dat is, omwille van de coronaregels, alweer eventjes geleden.

Annie Geeraerts (de bomma) en Ray Verhaeghe zijn beiden al 94 jaar oud. Zij zitten dus vol in de risicogroep en kunnen dus niet zomaar op de set staan. Hun laatste opnames dateren van eind augustus. Het was dan van in het voorjaar, bij de uitbraak van de eerste coronagolf, geleden dat ze nog opnames hadden gehad.

En over twee weken zullen Annie Geeraerts en Ray Verhaeghe nog eens naar de set in Lint afzakken om een paar scènes in te blikken. Maar de maatregelen die de makers, voor de eigen veiligheid van het duo nemen, blijven erg strikt. Ze mogen niet meer dan twee of drie dagen per maand naar de set komen.

Zowel Annie als Ray zijn blij dat ze toch nog een deel(tje) van de 'Familie'-equipe kunnen zijn.

Bron: Het Nieuwsblad



