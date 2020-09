Danira zoekt bubbels voor het nieuwe seizoen 'Vandaag'

Foto: Eén © VRT 2020

Danira is vanaf 21 september terug met haar dagelijkse talkshow 'Vandaag'. Van maandag tot en met donderdag ontvangt ze haar gasten in studio 5 van de VRT. In 'Vandaag' is er plaats voor de actualiteit van de dag, entertainment en natuurlijk ook muzikale gasten.

Ga de sfeer opsnuiven en neem een plaatsje in de bubbel-zeteltjes om alles vanop de eerste rij mee te maken! De plaatsen zijn beperkt en Eén vraagt ook om je samen in te schrijven met familie of goede vrienden. Wil jij erbij zijn met jouw bubbel? Schrijf je dan snel in voor één van de opnames.