'Dagelijkse Kost' blijft op post met aangepaste uitzendingen

Foto: Eén - © VRT 2020

Het zijn bizarre tijden, en En wil er zeker nu voor al zijn kijkers elke dag blijven staan. Met informatieve programma's als 'Het Journaal' en 'Vandaag', maar ook met ontspanning, onder andere met sterkhouder 'Dagelijkse Kost'.

Het programma is al tien jaar lang een houvast voor de kijkers thuis, en zeker in deze weken wordt er nog meer inspiratie opgedaan bij Jeroen Meus: meer mensen hebben nu de tijd om zelf lekker te koken en zoeken ideeën bij 'Dagelijkse Kost'. Er is ook een enorme stijging in bezoekersaantallen en zoekopdrachten op de website dagelijksekost.be. Om in te spelen op deze grote vraag maken Eén en de ploeg van 'Dagelijkse Kost' momenteel enkele nieuwe afleveringen op een speciale manier: met onbemande camera's in de keuken van Jeroen. Zo kunnen er op een veilige en verantwoorde manier nieuwe afleveringen worden gemaakt, die dichter inspelen op de actualiteit.

Jeroen Meus: 'Het zijn vreemde tijden nu. En dat vraagt op verschillende vlakken wat aanpassingen van ieder van ons. Maar er is wel iets wat we sowieso blijven doen: koken. Dat willen we met Dagelijkse kost dan ook blijven doen: blijven inspiratie geven aan de mensen thuis, ook al zijn de omstandigheden anders.'

Jeroen maakt gezonde recepten, gerechten met lokale ingrediënten, en gerechten die je samen met kinderen kan koken om nog meer gezellige familiemomenten samen te beleven. Elke week worden met de onbemande camera's slechts enkele nieuwe afleveringen opgenomen, om zo dicht op de actualiteit te kunnen blijven. Ook bij de montage van de afleveringen wordt er natuurlijk rekening gehouden met de veiligheidsvoorschriften. Deze nieuwe afleveringen van 'Dagelijkse Kost' zijn vanaf maandag op Eén te zien.

Hoge stijging in bezoekersaantallen voor dagelijksekost.be

Dat de Vlaming veel meer tijd heeft om te koken en nood heeft aan inspiratie, blijkt niet enkel uit de hogere kijkcijfers op televisie. Ook de website dagelijksekost.be kent een enorme stijging in bezoekersaantallen en opzoekingen. Zo zochten bijvoorbeeld 134% meer kijkers naar het recept voor stoofvlees en voor spaghettisaus; was er een stijging van 230% in het zoeken naar het recept voor zelfgebakken wafels, 216% naar pannenkoeken, en maar liefst 929,5% naar zelf brood bakken.

'Dagelijkse Kost', elke weekdag om 18.15 uur op Eén.