Coronacrisis haalt 'Switch' vroeger uit winterslaap

Foto: TVvisie - © Roger Mortelmans 2016

Binnenkort is het weer 'Switch'-tijd op En. De zomerse quiz zonder punten, gepresenteerd door Adriaan Van den Hoof, komt vroeger dan verwacht op het scherm. En dat heeft uiteraard allemaal te maken met de coronacrisis.

Het wegvallen van de sportzomer zorgt immers voor grote gaten in het uitzendschema van de VRT-zenders: geen EK voetbal, geen 'Tour de France' en ook geen Olympische Spelen. Het zorgt ervoor dat er amper uitzendingen van Sporza gepland staan op Eén en Canvas.



En daardoor wordt 'Switch' al midden juni van stal gehaald. In welke vorm, is nog niet bekend en zal afhangen van de maatregelen die de overheid oplegt. Bij de VRT is men volop aan het nadenken of men evenuteel het decor kan aanpassen zodat er meer ruimte is tussen de kandidaten.



'We wachten af wat de verdere maatregelen vanuit de overheid zullen zijn en hoe we de opnames kunnen aanpassen. Omdat de situatie voor juni nog niet duidelijk is op dit moment, zijn er daar nu nog geen beslissingen over genomen', klinkt het bij de VRT.



Bron: Het Nieuwsblad



