Corona treft 'De Ideale Wereld', dit zijn de gevolgen!

Foto: Canvas © VRT 2020

Opnieuw is de VRT getroffen door corona. Twee medewerkers van 'De Ideale Wereld' hebben positief getest. De uitzendingen gaan door, al zijn er wel gevolgen voor de show.

Na de quarantaine van Studio Brussel is Canvas het volgende slachtoffer. Twee medewerkers van 'De Ideale Wereld' testten positief. Gelukkig kwam presentator Jan Jaap van der Wal niet met hen in contact waardoor hij verder kan presenteren. De vaste sidekicks zullen wel enige tijd ontbreken. Zo probeert 'De Ideale Wereld' verder besmettingen tegen te gaan.



Een groot deel van de redactie zit thuis in preventieve quarantaine. De opnames en uitzendingen van 'De Ideale Wereld' komen voorlopig niet in het gedrang.

Bron: De Morgen

'De Ideale Wereld' slachtoffer van 'Janne Besmet'?



'De Woordvoerder spreekt': versoepelingen bij de VRT





Lees ook: