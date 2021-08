Canvas eert overleden Michel Van Dousselaere met 'Michel: acteur verliest de woorden'

Naar aanleiding van het overlijden van de Gentse acteur Michel Van Dousselaere zendt Canvas vanavond de documentaire 'Michel: acteur verliest de woorden' opnieuw uit.

In deze film van zijn echtgenote Irma Wijsman en Patrick Minks is te zien hoe de acteur bij wie een zeldzame vorm van progressieve afasie, een hersenaandoening die het spraakcentrum aantast, is vastgesteld, omgaat met het verlies van zijn woorden en daarmee van het vak dat hij al zo lang uitoefent.

In 2014, als hij gaat repeteren voor de succesvolle voorstelling 'Borgen', wordt bij hem een zeldzame vorm van progressieve afasie ontdekt; een hersenaandoening die het spraakcentrum aantast. In de documentaire ‘Michel – acteur verliest de woorden’ is te zien hoe Van Dousselaere omgaat met zijn noodgedwongen zwijgzaamheid en afscheid neemt van het vak dat hij al zo lang uitoefent.

Samen met zijn vrouw Irma Wijsman, co-regisseur van de film, zoekt Michel (Gent, 1948) naar nieuwe manieren om zich uit te drukken. Ondanks de beperkingen voltooit hij, met behulp van een souffleuse, zijn rol in 'Borgen'. Dankzij zijn interpretatie, spel en indringende blik blijft hij een sterke aanwezigheid op het podium. En ook daarbuiten. In intieme scènes zoekt hij samen met zijn vrouw naar de juiste woorden. Terwijl hij is gehuld in een kolossale stilte, blijft zij geduldig en nauwkeurig zoeken naar de woorden die hij niet meer kan uitspreken. Alles om hem in contact te laten blijven met zijn omgeving.

Door de film heen is een sterke monologue intérieur gevlochten waarin Michel zichzelf toespreekt: over de angst van de acteur die het podium opgaat en zijn tekst niet kent – precies dat wat hem nu overkomt. In 'Michel – acteur verliest de woorden' neemt Van Dousselaere op indrukwekkende wijze afscheid van zijn leven als acteur. Tegelijkertijd laat de film twee krachtige mensen zien die met liefde, verdriet en humor de regie nemen over een dramatische wending in hun leven.

