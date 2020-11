Brussels parket opent strafonderzoek naar mogelijke wantoestanden bij VRT

Er komt een opsporingsonderzoek naar mogelijke wantoestanden bij de VRT die onlangs bekend geraakten na de audit. Dat vernam de krant De Tijd van het Brussels parket.

Het is nog niet helemaal duidelijk voor welke mogelijke misdrijven het Brussels parket het onderzoek heeft geopend. Er is dus nog geen gerechterlijk onderzoek opgestart.



In het raport van Audit Vlaanderen kwamen pijnpunten naar boven binnen verschillende afdelingen van de VRT. Het gaat over procedures en regels die omzeild of niet gerespecteerd werden, zoals rond openbare aanbestedingen en het ontbreken van bewijsstukken voor betalingen.



De VRT heeft ondertussen ook al gereageerd in De Tijd: 'Als er een onderzoek komt, dan zullen wij natuurlijk onze volledige medewerking geven. Dat is duidelijk!'.



Eerder vroeg de Raad van Bestuur van de VRT al aan de directie om de aanbevelingen van de audit toe te passen. Ook het personeelsplatform 'Iedereen VRT' reageerde woedend na persartikels over 'frauduleuze praktijken' binnen de top van de openbare omroep.



