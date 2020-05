'Blokken' verwelkomt weer kandidaten in de studio

Foto: Eén © VRT - Sofie Silbermann

Drie weken lang speelden de kandidaten van 'Blokken' noodgedwongen van thuis uit, maar daar komt maandagavond verandering in. De populaire quiz mag namelijk weer spelers ontvangen in de studio.

Het was best een vreemd gezicht, presentator Ben Crabbé die helemaal alleen in de studio tegen twee schermen stond te praten, maar vanaf vanavond zitten de kandidaten weer in levende lijve in de studio. Dat gebeurt uiteraard wel met respect voor de huidige veiligheidsvoorschriften. Zo zijn de spelers gescheiden door plexiglas, blijven ze de hele uitzending lang, ook tijdens de finale, op hun stoel zitten en is er tot het einde van het seizoen geen publiek toegelaten in de studio.

De eerste opnames vonden vorige week al plaats, en dus zien we Evelien Martens na drie afleveringen vanuit haar woonkamer voor de eerste keer in de studio. Ten slotte steunt ‘Blokken’ ook de vele Vlaamse en Belgische artiesten die door de crisis niet kunnen optreden. Het klassieke filmpje in de eerste ronde zal de hele maand mei over een lokale act gaan.



Bron: Het Laatste Nieuws