België vs Nederland in nieuw seizoen 'Expeditie Robinson'

BelgiŽ vs Nederland in nieuw seizoen 'Expeditie Robinson'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2019

De ultieme overlevingsstrijd: 8 Vlamingen en 8 Nederlanders vechten met de honger, de natuur, de verveling en met elkaar.



Dit seizoen strijden 16 onbekende avontuurlijke Belgen en Nederlanders in 'Expeditie Robinson' voor de titel van 'Beste Robinson 2020'. Wie is het taaiste volk? Vlamingen of Nederlanders? De presentatie ligt in handen van Bartel Van Riet en Geraldine Kemper.

Bartel: 'Het is een top expeditie! Ik weet wat het is uw peren te zien en honger te hebben dus alle respect voor onze kandidaten! Hoedje af voor de volhouders!'

Geraldine: 'Het is fantastisch om Expeditie Robinson te presenteren. Ik heb eerder zelf meegedaan. Je weet wat ze voelen, de pijn en honger. Het wordt nog zwaarder en nog harder!'

De strijd om de titel van Robinson 2020 barst in januari los op VIER.