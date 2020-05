Arnout Hauben blijft in eigen land

Foto: Eén - © VRT 2019

Eind vorig jaar startte tv-maker Arnout Hauben met de opnames voor 'Dwars door de Middellandse Zee', een vervolg op zijn eerdere succesprogramma 'Rond de Noordzee'. Door het coronavirus moet hij die plannen aanpassen en maakt hij nu 'Dwars door BelgiŽ'.

Eind vorig jaar startte tv-maker Arnout Hauben met de opnames voor 'Dwars door de Middellandse Zee', een vervolg op zijn eerdere succesprogramma 'Rond de Noordzee'. Door het coronavirus moet hij die plannen nu aanpassen en maakt hij 'Dwars door België'.

De reis startte in Gibraltar, waar Hauben vertrok richting Malta. Daar aangekomen werd hij geconfronteerd met het coronavirus. ‘'grenzen sloten en we moesten noodgedwongen terugkeren naar België', zegt hij in Het Nieuwsblad. 'Voor september krijgen we de reeks niet af en daarom hebben we besloten om het over een andere boeg te gooien. Deze zomer trekken we namelijk dwars door België om onbekende locaties in eigen land te ontdekken. We volgen de GR129 van Brugge tot Aarlen, een tocht van zo’n 500 kilometer. We vertrekken wanneer de maatregelen het toelaten', besluit hij.

Voorlopig is er nog geen startdatum voor de reeks, dat hangt allemaal af van de verdere evolutie van het coronavirus. Arnout Hauben belooft wel om regelmatig updates te delen via social media.

Bron: Het Nieuwsblad