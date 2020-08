Al 5000 kandidaten voor comeback 'Big Brother'

Foto: SBS België & RTL Nederland

Het loopt storm voor de terugkeer van 'Big Brother' op het Vlaamse scherm. Na 13 jaar keert het ophefmakend realityprogramma terug op VIER of VIJF. En heel veel Vlamingen willen graag een plekje in het wereldberoemde huis veroveren.

Je privacy opgeven in een huis vol camera's zodat heel Vlaanderen (en Nederland) kan meekijken? Maar liefst 5000 mensen willen de uitdaging aangaan, dat meldt de krant Het Nieuwsblad vandaag. Enkel voor de uitdaging of hopen ze op hun '5 minutes of Fame'? Iets voor jou? Aanmelden kan nog steeds!



