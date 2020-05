Adil en Bilall maken nieuwe fictiereeks voor VIER

Volgende maand beginnen de opnames voor 'Grond', een nieuwe fictiereeks op VIER, geregisseerd door Adil El Arbi en Bilall Fallah. Dat lezen we in Het Nieuwsblad.

De plannen voor de serie werden al in 2017 gemaakt, toen acteur en theatermaker Zouzou Ben Chikha samen met zanger Wannes Capelle en acteur Dries Heyneman het scenario schreef. Het verhaal gaat over een jonge moslim die heilige grond naar Vlaanderen wil halen. Zo kunnen andere moslims hier een laatste rustplaats krijgen.

De reeks balanceert tussen komedie en drama, maar heeft ook de nodige actiescènes. Ideaal dus voor Adil en Bilall, die samen met Mathieu Mortelmans de serie regisseren. De rest van de cast en crew is nog niet bekend.

Wat 'Grond' uniek maakt, is dat het de eerste serie is die wordt opgenomen sinds de coronacrisis, maar opvallend genoeg zijn de scenario's niet aangepast. VIER laat wel weten dat alle veiligheidsvoorschriften gerespecteerd worden. De opnames starten in juni in Brussel en lopen de hele zomer.

Wanneer 'Grond' te zien is op VIER, is op dit moment nog niet bekend.

Bron: Het Nieuwsblad