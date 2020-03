'50.000 fans en de 'W817'-film komt er!'

Foto: Ketnet - © VRT 2019

Woensdag was de cast van de legendarische Ketnet-reeks 'W817' te gast bij MNM. Ze brachten groot nieuws mee: er zijn plannen voor een 'W817'-film maar daarvoor heeft de cast eerst de hulp nodig van de fans.

Aan het scenario is meer dan een jaar gewerkt, de volledige productie is voorbereid, de cast en crew staan paraat en de locaties zijn geboekt. Maar de film wordt enkel gemaakt als 50.000 fans tussen 4 maart en 4 april een ticket kopen. De opbrengsten van de voorverkoop maken de financiering van de film rond. De film wordt dan ook speciaal voor deze 50.000 fans gedraaid. Tussen 2 en 11 oktober zal de film enkel voor hen te zien zijn in de zalen van Kinepolis overal in Vlaanderen mét heel wat extra's en een exclusief bezoek van enkele castleden. De film mikt op de tieners, twintigers en dertigers die met de reeks opgroeiden. Als de kaap van 50.000 tickets niet wordt gehaald, worden alle voorverkopen kosteloos teruggestort aan de fans en komt de film er niet.

'In 2017 stonden we met 'W817' voor enkele uitverkochte Sportpaleizen voor de 20e verjaardag van Ketnet. Duizenden Ketnetters van toen zongen uit volle borst mee met nummers als 'Zoë eet pita'. De reacties van de fans van het eerste uur waren overweldigend en de vragen naar een reünie bleven komen. We zijn dan ook vol enthousiasme aan de slag gegaan met de vraag van onze fans én nu rekenen we op hun hulp om dit waanzinnig project te realiseren', aldus de cast van W817.

De komische jongerenreeks 'W817' liep van 1999 tot 2003 op Ketnet, maar wordt tot op vandaag nog herhaald. Verschillende generaties groeiden op met de immens populaire reeks. 'W817' speelt zich af in een studentenhuis waar een aantal jongeren samen wonen. De reeks bracht een originele mix van absurde humor met vaak vrij ernstige thema’s. De film zal niet anders zijn. Onze favoriete kotgenoten zijn 20 jaar ouder. Maar zijn ze ook 20 jaar wijzer?

In de film ontdekken we dat de oude vrienden elkaar na hun studies uit het oog verloren. Ze volgden elk hun dromen en passies en staan op een kantelpunt in hun leven. Op een dag ontvangen ze een mysterieuze videoboodschap van tech-geek Carlo. Hij nodigt zijn oude kotgenoten uit op zijn huwelijksfeest. Tijdens een zeer geanimeerd weekend ontdekken Steve, Birgit, Zoë, Tom en Jasmijn dat er in al die jaren veel en weinig veranderd is. Maar waar is Akke? En wat is Carlo eigenlijk echt van plan?

De film brengt de originele vaste cast van de reeks terug in een nieuw verhaal voor de fans van het eerste uur. En het tweede, en het derde,... Jenne Decleir (Carlo), Govert Deploige (Steve), Kadèr Gürbüz (Birgit), Britt Van Der Borght (Zoë), Danny Timmermans (Tom), Aron Wade (Akke), Machteld Timmermans (Ellen) en Aagje Dom (Jasmijn) spelen de hoofdrollen. Het scenario is geschreven door Bram Renders en Bart Vaessen, (samen met Steve De Wilde de bedenkers van de originele reeks). Pietje Horsten keert terug als regisseur en debuteert hiermee in de bioscoop.

'8eraf!', de 'W817'-film, is een productie van Eyeworks Film & TV Drama, in coproductie met Ketnet en MNM, met de steun van Screen Flanders, de Belgische tax shelter voor filmfinanciering en in samenwerking met SCIO Productions en Kinepolis.