20 jaar Piet Piraat wordt gevierd met speciale remake

Behalve dat Studio 100 25 jaar bestaat, viert ook Piet Piraat dit jaar zijn twintigste verjaardag. Dit wordt gevierd met de release van een speciale Piet Piraat remake en een unieke verzamel-cd met daarop de populairste Piet Piraat nummers. En natuurlijk ontbreekt Piet Piraat ook niet op de 25 jaar Studio 100 verzamel-cd, -dvd en -LP. De remake is ook op Spotify te vinden in de playlist #SamenStudio100.

De remake van het nummer Piet Piraat is gemaakt door Xander Tillon ft. Spotz-On. Xander, die binnen Studio 100 onder meer verantwoordelijk is voor de muziek in de grote Spektakel-Musicals als '14-18' en '40-45' en vele andere shows, heeft het nummer in een mannelijke koorversie geremixt. Het nummer is nu te beluisteren via de streamingdiensten.

#SamenStudio100

Studio 100 hoopt dat het niet bij deze enige remix van Piet Piraat blijft. Ze roepen de fans op om zelf ook een remix te maken van een iconisch Studio 100 nummer. Die kan je online zetten met de hashtag #SamenStudio100.

25 jaar Studio 100

Het jubileum van Piet Piraat valt tegelijkertijd met 25 jaar Studio 100. Ter gelegenheid daarvan worden er in totaal drie geremixte nummers uitgebracht. Eerder is de Spring remix van Omdat het kan Soundsystem verschenen. Alle remixen worden opgenomen in een unieke playlist van Studio 100.

Geschiedenis Piet Piraat

In de twintig jaar dat Piet Piraat bestaat, zijn er heel wat mijlpalen behaald. Zo verschenen er 25 Piet Piraat liedjes, zijn er op Spotify maandelijks meer dan 50.000 luisteraars en heeft Piet Piraat daar meer dan 14 miljoen streams gehaald. Het eigen Piet Piraat YouTube kanaal is inmiddels meer dan 35 miljoen keer bekeken. Met uitschieters van vier miljoen views per clip. Daarnaast zijn er 12 verschillende shows gegeven, werden er 120 televisieafleveringen en drie specials opgenomen en verschenen er vier films die tezamen 250.000 bezoekers hebben getrokken. Ook brachten Piet Piraat en zijn scheepsmaatjes zeven cd's uit.