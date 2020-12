115 camera's in het nieuwe 'Big Brother'-huis

Het is aftellen naar de comeback van het legendarisch realityprogramma 'Big Brother'. Achter de schermen is bijna alles klaar voor de startshow op VIER en de Nederlandse zender RTL 5. Het nieuwe 'Big Brother'-huis staat klaar voor zijn nieuwe inwoners.

Met maar liefst 115 camera's worden de 8 inwoners vanaf 4 januari 24 uur per dag, 100 dagen lang in de gaten gehouden. 'Die camera's zijn allemaal onbemand, en sommige zijn bijzonder goed verstopt', vertelt de productie in Het Nieuwsblad.



Het huis is speciaal voor deze serie gebouwd op een parking naast de kantoren van producent EndemolShine in Amsterdam, vlak naast de Johan Cruijff ArenA, waar Ajax speelt. Het is groter dan vroeger. Ruim 300 vierkante meter, weliswaar volledig afgesloten van de buitenwereld, maar wel met sauna, jaccuzi, pizza-oven én vuurkorf. Nieuw is ook dat de deelnemers één grote slaapkamer delen. In het huis is geen enkele 'blind spot'. Ook in de badkamer én de toiletten hangen camera's. Die beelden worden enkel gedeeld als de deelnemers de ruimtes gebruiken waarvoor ze niet bedoeld zijn...



In totaal waren er maar liefst 6.000 inschrijvingen. Hieruit werden 8 deelnemers geselecteerd voor de start: 4 Vlamingen én 4 Nederlanders. Zij zitten nu al in quarantaine om zeker te zijn dat het coronavirus uit het 'Big Brother'-huis blijft. Vlak voor de start zullen ze nogmaals getest worden.



Op maandag 4 januari presenteren Peter Van de Veire en de Nederlandse Geraldine Kemper de startshow. Elke weekdag is er een verslag van de dagelijkse avonturen op VIER. Op elk moment van de dag kan de kijker ook binnen gluren via de livestream op de website van VIER.

