Seizoensfinale #LikeMe nu al online! Nieuwe datum voor concerten (VIDEO!)

Foto: Ketnet © VRT 2020

Vandaag kunnen Ketnetters en hun ouders voor de laatste keer het weekend goed inzetten met de dertiende en laatste aflevering van het tweede seizoen van #LikeMe, sinds deze namiddag beschikbaar op Ketnet.be en in de Ketnet-app.

Zij die liever voor de televisie kruipen, moeten nog even wachten tot zondag. Dan wordt de aflevering om 08.50 uur uitgezonden op Ketnet.



In de laatste aflevering #TheWedding gaat het trouwfeest van Philippe (Sven De Ridder) en Olivier (Gunther Levi) na een moeilijke start dan toch door. Alle vrienden helpen om het in goede banen te leiden. Caro ontdekt eindelijk wie er achter de boodschappen van Kristel zat. Een geslaagd feest eindigt met veel liefde en vuurwerk. Gunther en Sven geven het beste van zichzelf tijdens het nummer 'Het allermooiste' van Garry Hagger.



Eveneens op zondag, om 17.30 uur kunnen Ketnetters live hun vragen stellen aan acteurs Pommelien en Maksim in het livecenter op Ketnet.be. En op Ketnet.be en in de Ketnet-app zijn nog heel wat #Likeme-extra's terug te vinden: Sing #LikeMe, Vlog #LikeMe en Dance #LikeMe, de ideale manier om samen met de kinderen even de benen los te schudden nu iedereen binnen zit.



#LikeMe in Concert

De cast van #LikeMe stond te popelen om in april en mei 12 keer in een uitverkochte Lotto Arena het beste van zichzelf te geven met #LikeMe in Concert. Door de maatregelen rond corona is er beslist om de concerten op 4 en 5 april, en 1, 2 en 3 mei 2020 uit te stellen. Om de fans die zo hard uitkeken naar de concerten toch de mogelijkheid te geven dit uniek evenement mee te maken, is er gezocht naar een oplossing. De concerten zullen worden verplaatst naar volgend schooljaar, 5 en 6 september 2020, en verhuizen van 12 keer Lotto Arena naar 4 keer het Sportpaleis. Alle tickethouders zullen gecontacteerd worden per e-mail.







