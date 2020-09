'Huizenjagers' onder vuur na misleidende montage

Het was even schrikken voor de buurtbewoners van Gentbrugge na het bekijken van 'Huizenjagers' op VIER. In de uitzending van dinsdag verschenen plots hoogspanningsmasten op de achtergrond, terwijl die er gewoon niet staan... VIER grijpt meteen in.

'Ik ben heel stralingsgevoelig. Om gezondheidsredenen ben ik dus genoodzaakt om te verhuizen', vertelde Kaat, deelnemer aan het VIER-programma 'Huizenjagers'. Een bijzondere opdracht dus voor de makelaars. En de kijkers thuis zagen op de achtergrond van het interview inderdaad twee hoogspanningsmasten staan rond hun huis in Gentbrugge.



Maar buurtbewoners uit Gentbrugge reageerden meteen op Twitter. Die hoogspanningsmasten staan daar helemaal niet...

Beeldmanipulatie @opVIER. De Robert Rinskopflaan in Gentbrugge. Links het beeld uit #Huizenjagers, rechts de werkelijke situatie (Google Streetview). Eventjes wat hoogspanningsmasten er bij getoverd 🤨. pic.twitter.com/5tUCRpgcad — David De Pue (@DpDaaf) September 15, 2020



Producent Zodiak reageerde ondertussen al in de krant De Morgen: 'Het klopt dat de zendmasten in postproductie werden toegevoegd om het verhaal te onderstrepen met een knipoog. In 'Huizenjagers' staan de makelaars en de kandidaat-kopers steeds centraal. Het persoonlijk verhaal en de specifieke wensen van de kopers zijn een belangrijk onderdeel van de reeks. We willen dit verhaal ook altijd zo duidelijk mogelijk schetsen naar de kijker toe.'



Volgens de producent gebeurt het regelmatig dat de voorstelling van de deelnemers visueel of auditief benadrukt wordt. 'Dit doen we wel vaker op een ludieke en absurde manier om de kijker volledig onder te dompelen in het verhaal, denk maar aan een extra luide claxon van een vrachtwagen die op een drukke baan passeert of grappige dierengeluiden om het landelijk karakter van een gemeente te onderstrepen. En dat is ook hier gebeurd.' aldus Zodiak.



VIER heeft ondertussen nieuwe afspraken gemaakt met de producent. 'Om in de toekomst mogelijke verwarring te vermijden zal de kijker altijd duidelijk geïnformeerd worden als er grappige of ludieke beeldelementen toegevoegd worden. Dit geldt ook voor alle andere VIER-programma's', klinkt het daar.

