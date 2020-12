Catherine Van Eylen wint 'De Slimste Mens ter Wereld'

Foto: VIER © SBS Belgium 2020

Het is gebeurd! Sporza-anker Catherine Van Eylen is de nieuwste 'Slimste Mens ter Wereld'. Zij won de finale van die andere straffe kandidaat Ella Leyers. Van Eylen mag zich nu voor één jaar 'De Slimste Mens Ter Wereld' noemen.

Het was een bijzonder spannende finale van de populaire VIER-quiz. Tot aan het finalespel was het een nek-aan-nekrace tussen Catherine Van Eylen, Ella Leyers en Delphine Lecompte. Een vraag over Lutgart Simoens nekte Delphine Lecompte.

Catherine scoorde in het 'gewone' spel het hoogst aantal seconden en moest het vervolgens opnemen tegen Ella Leyers in de finale. Geen eenvoudige opdracht, want Ella brak dit seizoen het record met 18 succesvolle deelnames. In de zenuwslopende finale struikelde Ella Leyers uiteindelijk over de landen rond de Zwarte Zee.