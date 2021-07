'Boer Zkt Vrouw'-single geeft forfait. Dina Tersago op zoek naar nieuwe boer!

De opnames voor het nieuwe seizoen 'Boer Zkt Vrouw' zijn nog niet begonnen en één van de boeren haakt alweer af. Al heeft hij daar wel een goede reden voor. VTM moet in allerijl op zoek naar een nieuwe single boer.

De 25-jarige Tomas, enkele weken geleden nog maar net aan Vlaanderen voorgesteld in de startaflevering van 'Boer Zkt Vrouw', heeft wel een heel goede reden om uit het VTM-programma te stappen. De jonge boer vond ondertussen zelf de liefde. Plotsklaps bij het kopen van een bloemetje. 'Ik ben enkele weken geleden smoorverliefd geworden. Ik ging bloemen kopen en zij stond in de winkel. Ik heb haar dan aangesproken en het gaat écht goed', aldus een dolverliefde Tomas.

Goed nieuws dus voor Tomas, minder goed nieuws voor Dina Tersago en VTM. Zij zoeken nu een nieuwe single boer die via het programma de liefde van zijn/haar leven wil vinden. Ben jij die ene boer of boerin? Of ken je zo iemand? Aanmelden kan via de website van VTM.