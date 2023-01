Zondag in 'Podium Klassiek': Freddie de Tommaso & Yoav Levanon

Floris Kortie, Dieuwertje Blok en Mike Boddé ontvangen stertenor Freddie de Tommaso en pianist Peter Lockwood, pianist Yoav Levanon, zangeres Rianne Wilbers & VONK.

De Engelse stertenor Freddie de Tommaso is een rising-star aan het opera-firmament. Hij gooit hoge ogen met zijn cd-opnamen en vorig jaar maakte hij in Engeland een sensationele invalbeurt halverwege een voorstelling van Puccini’s Tosca, toen tenor Bryan Hymel ziek uitviel. In 'Podium Klassiek' vertelt hij ons alles wat we willen weten over het tenorvak en begeleid door pianist Peter Lockwood zingt hij twee Napolitaanse liederen.

Jonge Held is de 19-jarige Israëlische pianist Yoav Levanon. Vorig jaar maakte hij furore als solist in Londen en in een live-televisieprogramma vanuit Frankfurt. Dit seizoen speelt hij in Berlijn en Parijs en dit weekend in Amsterdam, in het Concertgebouw. Kortom, een absolute rising-star in de klassieke muziekwereld.

Zangeres Rianne Wilbers is een van de oprichters van het ensemble VONK. Het ensemble heeft een bijzondere bezetting van zang, klarinet, saxofoon en slagwerk. Omdat deze bezetting zo apart is moet het ensemble wel veel nieuwe muziek laten componeren. En dat doen ze met groot succes, ook volgens de Volkskrant. We horen het lied ‘Humility’ van de jonge componist Remy Alexander.

'Podium Klassiek' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Klassiek' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Klassiek', zondag 29 januari van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.