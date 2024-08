Zo starten MTV, Nickelodeon, Comedy Central en Paramount het nieuwe tv-seizoen

De zomer is bijna voorbij en bij Nick Jr., Nickelodeon, MTV, Comedy Central en Paramount Network is hard gewerkt zodat jij weer kan genieten van de leukste programma's.

Geniet van nieuwe afleveringen van je favoriete shows, ontdek nieuwe shows en laat je meeslepen door de beroemde Hollywoodfilms en -series.

Nickelodeon & Nick Jr.

Nickelodeon en Nick Jr. komen in september met gloednieuwe series voor de kleintjes en voor de wat oudere kids in huis. 'PAW Patrol: Reddingswagens', het nieuwe 'PAW Patrol'-thema, gaat op zaterdag 14 september om 12:00 uur in première op Nick Jr. met de aflevering ‘Pups Redden Avonturenbaai'. In deze aflevering organiseert PAW Patrol een rally met de monstertrucks van Roxi en Boomer. Boomer veroorzaakt chaos om te kunnen winnen. Ryder nodigt Roxi uit bij de PAW Patrol en introduceert de nieuwe Reddingswagens om de orde te herstellen. Op zondag 15 september om 16.45 uur volgt de aflevering ‘Pups vs. de Monsterburgemeester’.

Vanaf zondag 29 september om 18.00 uur is de gloednieuwe serie 'Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles' exclusief te zien op Nickelodeon. Leo, Raph, Donnie en Mikey verlaten het riool en beleven nieuwe avonturen met April O'Neil. Ze nemen het op tegen Mechazoids, straatbendes en de storm van de eeuw in de straten van New York City. Deze helden met schild zijn altijd klaar voor actie, met een flinke dosis humor!

MTV

MTV’s 'RuPaul's Drag Race Global All Stars' gaat exclusief in première op 20 september om 22.00 uur. In dit hilarische en vermakelijke programma strijden 12 Global Queens uit verschillende 'Drag Race'-spin-offs van over de hele wereld om de titel 'Queen of the Mothertucking World', een geldprijs van 200.000 dollar en een plek in de Drag Race Hall of Fame.

Dit jaar keert de MTV Video Music Awards (VMA's) terug naar de UBS Arena in NY. Dit wereldwijde fenomeen wordt LIVE uitgezonden in meer dan 150 landen op woensdag 12 september om 2.00 's nachts. De pre-show begint om 00.30 's nachts. Taylor Swift neemt de leiding met 10 nominaties. Ariana Grande, Eminem, LISA, Megan Thee Stallion, Olivia Rodrigo, Post Malone, Sabrina Carpenter, SZA en Teddy Swims behoren tot de grootste kanshebbers. Tijdens de VMA's worden de beste videoclips van het afgelopen jaar gevierd met spectaculaire optredens, epische eerbetuigingen en onvergetelijke shows van 's werelds grootste artiesten.

Comedy Central

Op zaterdag zorgt Comedy Central weer voor de nodige lachsalvo’s met gloednieuwe seizoenen van 'Family Guy' en 'Bob's Burgers'. Seizoen 22 van de altijd 'grumpy' Griffins van 'Family Guy' gaat in première op 7 september om 20.00. Daarna verschijnt elke zaterdag een nieuwe aflevering. Vanaf 14 september om 19.30 kun je weer lachen om de nieuwe afleveringen van seizoen 14 van het geliefde 'Bob's Burgers' en de 'burgerfamilie'.

Paramount Network

Paramount Network biedt zoals altijd het beste van Hollywood. In september kunnen Tom Cruise-fans de langverwachte exclusieve free-to-air-tv-première van 'Top Gun: Maverick' zien op vrijdag 20 september om 20.00 uur. 'Maverick' is een indrukwekkende opvolger van de klassieker 'Top Gun'. De nieuwe film, die misschien wel de klassieker overtreft, zit boordevol actie en nostalgie. De film werd voor 6 Oscars genomineerd en heeft de prijs voor ‘Beste Geluid’ gewonnen.

Van 1 september tot en met 6 oktober kunnen sci-fi-liefhebbers genieten van zondag marathons van de vertrouwde en geliefde serie 'Star Trek: Voyager'. Elke zondag vanaf 13.00 uur worden er 7 afleveringen van deze meeslepende serie uitgezonden. In 'Star Trek: Voyager' wordt het Starfleetschip naar de andere kant van het heelal getrokken, 75 jaar reizen op maximumsnelheid verwijderd van de Federatie. De bemanning moet samenwerken met Maquis-rebellen om een weg terug naar huis te vinden.