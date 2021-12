Zo opent Cartoon Network het nieuwe jaar!

De hilarische, heldhaftige en ondeugende Looney Tunes staan voor je klaar met de beste avonturen in de gloednieuwe serie 'Looney Tunes Cartoons'.

Zie al je favorieten terug op tv, zoals Bugs Bunny, Daffy Duck, Tweety, Sylvester, Porky Pig, Yosemite Sam en de hele Looney Tunes familie. Vriend of vijand, de ondeugende Looney Tunes bezorgen je veel kijkplezier met hun bekende humor en charme.

Kijk vanaf 10 januari naar 'Looney Tunes Cartoons', iedere dag om 16.35 uur, alleen bij Cartoon Network!

ADVENTURE TIME: DISTANT LANDS

Lancering van de gloednieuwe 'Wizard City', waarin we Peppermint Butler volgen. Hij begint bij het begin, net als iedere andere onervaren Wizard School-student. Er vinden mysterieuze gebeurtenissen plaats op de campus die argwaan wekken bij Pep, en zijn bewogen verleden. Kan hij de mystieke kunsten op tijd onder de knie krijgen?

De special is te zien op zondag 23 januari om 10.40 uur, alleen bij Cartoon Network!

WINTER MET GUMBALL

Gumball en zijn vrienden kijken uit naar een geweldige winter met jou. Kijk al je favoriete afleveringen van 'De Wonderlijke Wereld van Gumball' tijdens de speciale winterthema-programmering!

Kruip lekker op de bank en geniet van Gumball en zijn vrienden, vanaf 1 januari, iedere dag vanaf 6.00 uur, alleen bij Cartoon Network!

GIECHELEN MET CARTOON NETWORK

Kijk samen met je vrienden en familie de meest grappige shows. We beloven je dat je niet kunt stoppen met lachen! Kijk shows als 'Looney Tunes Cartoons', 'New Looney Tunes', 'De Tom & Jerry Show', 'Grizzy en de Lemmings', 'Taffy' en 'Be cool Scooby-Doo'!

Vanaf maandag 10 januari wordt het gegarandeerd lachen met Giechelen met Cartoon Network, vanaf 8.00 uur, alleen op Cartoon Network.