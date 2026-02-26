Kijkcijfers: maandag 23 februari 2026
'Liefste Lijf': Een reeks over zichtbare en onzichtbare strijd van jonge mensen met hun lichaam
Deze tien deelnemers gaan de strijd aan in 'De Box'

'Ziggo Sport Race Café' opent weer zijn deuren

donderdag 26 februari 2026
Foto: © Ziggo Sport 2026

Ziggo Sport luidt het nieuwe racejaar in met de heropening van het 'Ziggo Sport Race Café'. Op vrijdag 27 februari gaat het populaire programma van start met een nieuw seizoen, gepresenteerd door Chris Zegers en Shelly Sterk.

De hervatting vindt plaats in een bijzonder raceweekend, waarin de motoren in de MotoGP weer aan de start staan van de Grand Prix van Thailand, voor een nieuw seizoen vol spektakel.


In het 'Race Café' wordt wekelijks vooruitgeblikt op het aankomende raceweekend en uitgebreid stilgestaan bij de actualiteit in de auto- en motorsport. Vaste gasten Olav Mol, Jack Plooij, Rob van Gameren, Robert Doornbos, Renger van der Zande, Jan Lammers, Nicky Catsburg, Richard Verschoor, Niki Terpstra en Rick Winkelman schuiven dit seizoen opnieuw regelmatig aan om hun visie te geven op Formule 1, MotoGP en andere raceklassen.

Chris Zegers kijkt reikhalzend uit naar het nieuwe seizoen: 'Eindelijk gaan we weer beginnen. Met de nieuwe reglementen in de Formule 1 verwacht ik opnieuw een zinderend spannend seizoen, maar ook wel een vol verrassingen. Ik ben waanzinnig benieuwd en heb er vooral ontzettend veel zin in.'

'De Stamtafel': vaste afsluiter na elk raceweekend
Ook keert het populaire maandagprogramma 'Race Café: De Stamtafel' terug. Na ieder raceweekend blikt Ziggo Sport hierin uitgebreid terug op de belangrijkste momenten en verhalen. Shelly Sterk presenteert De Stamtafel afwisselend met Chris Zegers, samen met vaste gasten Olav Mol, Jack Plooij en Rob van Gameren, aangevuld met een wisselende gast.

GT3 World Challenge en bijzondere zoektocht 'The Seat'
Naast Formule 1 en MotoGP speelt ook de GT3 World Challenge opnieuw een prominente rol in de programmering. Ziggo Sport volgt dit seizoen wederom het Ziggo Sport Tempesta Racing Team op de voet.  

Dit jaar staat bovendien een bijzonder project centraal: 'The Seat'. Teameigenaar Chris Froggatt gaat samen met Ziggo Sport en pitreporter Amber Delil op zoek naar een Nederlandse autocoureur die plaats mag nemen in de auto tijdens de iconische 24 uur van Spa. Deze unieke zoektocht krijgt gedurende het seizoen speciale aandacht in het 'Ziggo Sport Race Café' en biedt kijkers een exclusieve inkijk in de wereld van top-endurance racing.

Het 'Ziggo Sport Race Café' is vanaf vrijdag 27 februari iedere vrijdagavond te zien om 22.30 uur op Ziggo Sport.

'Race Café: De Stamtafel' volgt na elk raceweekend op maandag om 22.00 uur.

De uitzendingen zijn te bekijken via Ziggo Sport (kanaal 14 voor Ziggo-klanten), de Ziggo GO-app en de Ziggo Sport Totaal-app.


Game Of Thrones - Seizoen 1 - 8 (Blu-ray)
DVD
Superman (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
Persbericht Ziggo Sport
https://www.ziggosport.nl/
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Ontdek de programma's van vandaag in onze tv-gids.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 14:20
    Villa Politica
    15:50
    Clips
  • 13:00
    Winterbeelden
    16:00
    Radio 1: De Wereld Vandaag
  • 14:45
    Yetili vertelt
    14:54
    Rintje
  • 14:10
    Wittekerke
    15:15
    Gooische Vrouwen
  • 14:35
    Random Breath Test
    15:25
    GPs: Behind Closed Doors
  • 14:20
    S.W.A.T.
    15:05
    Animal Control
  • 14:05
    All New Traffic Cops
    15:00
    Cheers
  • 09:10
    Geen uitzending
    15:50
    Baywatch
  • 10:00
    Joe
    15:20
    Geen uitzending
  • 14:35
    Bake Off Vlaanderen
    15:40
    De Tafel van Gert
  • 14:20
    The Way Home
    16:05
    This Is Us
  • 14:20
    Seal Team
    15:15
    NCIS: Los Angeles
  • 14:35
    Roger van Damme - Goud
    15:00
    The Real Housewives of Beverly Hills
  • 14:25
    Snapped
    15:15
    Mark of a Serial Killer
  • 14:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 14:34
    Zo doe je het!
    14:55
    Dit Zijn De Classics van MENTpop-radio
  • 14:25
    De Garde van Gert
    15:00
    De Eregast
  • 13:55
    Death in Paradise
    15:00
    Ghosts
  • 13:55
    First Dates Australia
    14:55
    Bob's Burgers
  • 13:50
    NOS Debat regeringsverklaring
    16:10
    Ongehoord Nieuws
  • 14:45
    Andere Tijden Kort
    15:00
    NOS Journaal
  • 14:45
    Splat & Seymour
    14:55
    Masha en de Beer