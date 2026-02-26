'Ziggo Sport Race Café' opent weer zijn deuren
Ziggo Sport luidt het nieuwe racejaar in met de heropening van het 'Ziggo Sport Race Café'. Op vrijdag 27 februari gaat het populaire programma van start met een nieuw seizoen, gepresenteerd door Chris Zegers en Shelly Sterk.
De hervatting vindt plaats in een bijzonder raceweekend, waarin de motoren in de MotoGP weer aan de start staan van de Grand Prix van Thailand, voor een nieuw seizoen vol spektakel.
In het 'Race Café' wordt wekelijks vooruitgeblikt op het aankomende raceweekend en uitgebreid stilgestaan bij de actualiteit in de auto- en motorsport. Vaste gasten Olav Mol, Jack Plooij, Rob van Gameren, Robert Doornbos, Renger van der Zande, Jan Lammers, Nicky Catsburg, Richard Verschoor, Niki Terpstra en Rick Winkelman schuiven dit seizoen opnieuw regelmatig aan om hun visie te geven op Formule 1, MotoGP en andere raceklassen.
Chris Zegers kijkt reikhalzend uit naar het nieuwe seizoen: 'Eindelijk gaan we weer beginnen. Met de nieuwe reglementen in de Formule 1 verwacht ik opnieuw een zinderend spannend seizoen, maar ook wel een vol verrassingen. Ik ben waanzinnig benieuwd en heb er vooral ontzettend veel zin in.'
'De Stamtafel': vaste afsluiter na elk raceweekend
Ook keert het populaire maandagprogramma 'Race Café: De Stamtafel' terug. Na ieder raceweekend blikt Ziggo Sport hierin uitgebreid terug op de belangrijkste momenten en verhalen. Shelly Sterk presenteert De Stamtafel afwisselend met Chris Zegers, samen met vaste gasten Olav Mol, Jack Plooij en Rob van Gameren, aangevuld met een wisselende gast.
GT3 World Challenge en bijzondere zoektocht 'The Seat'
Naast Formule 1 en MotoGP speelt ook de GT3 World Challenge opnieuw een prominente rol in de programmering. Ziggo Sport volgt dit seizoen wederom het Ziggo Sport Tempesta Racing Team op de voet.
Dit jaar staat bovendien een bijzonder project centraal: 'The Seat'. Teameigenaar Chris Froggatt gaat samen met Ziggo Sport en pitreporter Amber Delil op zoek naar een Nederlandse autocoureur die plaats mag nemen in de auto tijdens de iconische 24 uur van Spa. Deze unieke zoektocht krijgt gedurende het seizoen speciale aandacht in het 'Ziggo Sport Race Café' en biedt kijkers een exclusieve inkijk in de wereld van top-endurance racing.
Het 'Ziggo Sport Race Café' is vanaf vrijdag 27 februari iedere vrijdagavond te zien om 22.30 uur op Ziggo Sport.
'Race Café: De Stamtafel' volgt na elk raceweekend op maandag om 22.00 uur.
De uitzendingen zijn te bekijken via Ziggo Sport (kanaal 14 voor Ziggo-klanten), de Ziggo GO-app en de Ziggo Sport Totaal-app.
https://www.ziggosport.nl/
