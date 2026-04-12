'Beyond Paradise' seizoen 4 in première op BBC NL en op BBC NL+

In 'Beyond Paradise' seizoen 4 wachten nieuwe mysteries en raadselachtige zaken op DI Humphrey Goodman (Kris Marshall) en het team in Shipton Abbott. Feit en folklore vervagen wanneer ze de dood onderzoeken van een romanschrijver die hun ondergang voorspelde en een magische nacht van Dark Morris die al snel zuur wordt.

Ook duiken een gestolen schatkaart die plotseling weer opdook en de vermeende waarneming van een wraakzuchtige zeemeermin die op zee rondwaart op in hun onderzoeken. DI Humphrey Goodman (Kris Marshall) en Martha (Sally Bretton) beginnen aan hun getrouwde leven terwijl ze op zoek gaan naar een nieuw huis, Humphrey worstelt met een onmogelijke beslissing die mogelijk het leven van iedereen op het politiebureau voorgoed zal veranderen.

'Beyond Paradise' seizoen 4 gaat in première op maandag 13 april om 21.00 uur op BBC NL. Op BBC NL+ zijn vanaf 13 april direct de eerste twee afleveringen beschikbaar. Daarna is iedere maandag een nieuwe aflevering een week vooruit te bekijken op BBC NL+.