Dit zie je maandag in een nieuwe aflevering van 'Radar'
Op de Amerikaanse website Scribd worden dagelijks documenten gedeeld door gebruikers. Wat veel mensen niet weten, is dat deze bestanden vaak openbaar toegankelijk zijn.
Van bankafschriften tot belastingaangiften: privacygevoelige informatie van Nederlanders ligt er voor het oprapen. Hoe komen deze documenten online? En wat zijn de risico’s?
Ook: studenten die huren bij Xior Student Housing betalen mogelijk al jaren te hoge servicekosten. De Huurcommissie stelde in veel zaken vast dat de kosten niet kloppen, maar toch worden ze niet altijd aangepast. Hoe kan dat? En wat betekent dit voor huurders?
En: ex-kankerpatiënten krijgen vaak geen of alleen een dure overlijdensrisicoverzekering. Door de ‘schone-lei-regeling’ moeten zij hun ziekte tot tien jaar na dato melden. Is die termijn nog wel in lijn met de huidige medische inzichten?
'Radar', maandag 13 april om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.
https://radar.avrotros.nl/
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
Multimedia SPOTLIGHT
-
Kijktip van de dag
De allerlaatste auditiedag is aangebroken. De plaatsen voor de Callback zijn schaars, de Golden Tickets nog schaarser. Onder anderen een dansende advocaat, een dokter en een klassieke ballerina wagen hun kans.
'So You Think You Can Dance', om 19.55 uur op VTM.