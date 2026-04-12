Documentaire Ida Does laat zien hoe het Mauritshuis omgaat met zijn koloniale geschiedenis
Het Haagse Mauritshuis schittert aan de Hofvijver, maar achter het fraaie Braziliaanse houtwerk schuilt een beladen verleden. Het museum werd gebouwd met inkomsten uit de voormalige Braziliaanse kolonie en zijn oprichter Johan Maurits speelde een sleutelrol in de Trans-Atlantische slavernij.
De ideaalbeelden van de kolonie die Maurits liet schilderen voor ‘zijn’ museum blijken anno 2026 maar een deel van het verhaal te vertellen. Hoe verhoudt het museum zich hiertoe? In de poëtische documentaire Een gevleugelde herinnering onderzoekt regisseur Ida Does de ongemakkelijke dialoog van een museum met zijn koloniale wortels. Hoe doe je recht aan andere perspectieven op de historische collectie?
‘Waarom zou iemand iets vastketenen, alleen maar om het te bewonderen?’ De Braziliaanse kunstenaar en mensenrechtenactivist Daiara Tukano (1982) kijkt met fascinatie naar het beroemde schilderij Het puttertje van Carel Fabritius in het Mauritshuis. Het vogeltje zit op het schilderij vast aan een dun kettinkje. ‘Zo voelden inheemse volken zich eeuwenlang. Daarom schilder ik vliegende vogels.’ Tukano, lid van het Tukano-volk uit het Amazonegebied, is uitgenodigd door het Mauritshuis om een nieuw werk te creëren. Terwijl ze werkt aan een monumentale muurschildering in de hal van het museum, ontvouwt zich een gelaagd verhaal dat de koloniale geschiedenis van Nederland verbindt met de levende wijsheid van de Amazone.
De film volgt Tukano in Den Haag en in Brazilië, tussen museumzalen en inheemse bijeenkomsten. De terugkeer van de eeuwenoude Tupinambá-verenmantel, ooit meegenomen door Johan Maurits en recent gerepatrieerd van Denemarken naar Brazilië, wordt een symbool van herinnering, herstel en verzet. Via ontmoetingen en fragmenten uit Tukano’s poëzie onderzoekt Does hoe kunst kan helen en getuigen. ‘Musea zijn plekken van herinnering,’ zegt Tukano. ‘Maar wiens herinnering eigenlijk?’
De film beleeft zijn internationale première op het Movies that Matter-festival op 27 maart 2026.
Regisseur & producent: Ida Does
Originele titel: Una Memória Emplumada / A Feathered Memory
'Het Uur van de Wolf: Een gevleugelde herinnering', maandag 13 april om 22.45 uur bij de NTR op NPO 2.
