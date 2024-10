'Zembla' volgt geld- en oliespoor naar Rusland

Roestige olietankers vol Russische olie varen door de Noordzee. De eigenaren en verzekering zijn onduidelijk, terwijl ze miljoenen tonnen gesanctioneerde handelswaar vervoeren.

Poetins oorlogseconomie drijft op deze export, die ondanks sancties via Hollandse wateren blijft doorgaan. 'Zembla' brengt deze schaduwvloot in kaart en onderzoekt maandenlang dubieuze scheepsbewegingen. De maritieme en ecologische risico’s voor Nederland en omliggende landen komen aan bod. Via dataonderzoek en experts volgt 'Zembla' het olie- en geldspoor en laat zien hoe Nederlandse bedrijven Poetins oorlogskas indirect blijven vullen.

'Zembla', zondag 13 oktober om 22.10 uur bij BNNVARA op NPO 2.