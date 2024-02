Wolfs en Eva onderzoeken vrijdag de dood van een influencer

Wolfs en Eva werken weer samen. Het lijk van een vrouw die een bekend social media-kanaal runt, wordt in stukken gesneden in het water gevonden.

De vrouw had genoeg vijanden. Komt haar moordenaar uit die hoek? Of is er iets anders aan de hand? Ook Marion wil weer aan het werk, maar dat is nog te vroeg. Romeo betrekt haar bij het onderzoek naar een meisje die met een babbeltruc ouderen probeert op te lichten. Maar kan Marion dat wel aan?

'Flikken Maastricht', vrijdag 16 februari om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.