Zorgwekkende vermissing en criminele communicatie in 'Opsporing Verzocht'

Foto: AVROTROS - © Elvin Boer 2022

In Alkmaar is het afgelopen jaar een groot aantal aanslagen gepleegd. Twintig explosies, of pogingen daartoe, lijken een onderling verband te hebben. Het noopte de burgemeester en politie tot strenge veiligheidsmaatregelen, zeker omdat een aantal aanslagen op het verkeerde adres lijkt te zijn uitgevoerd.

Dat leidde al tot vijftien aanhoudingen van uitvoerders. Het gaat hierbij vooral om jonge mannen tussen de 14 en 20 jaar die vaak nauwelijks of niet betaald kregen en drie tussenpersonen. Het brengt het onderzoek steeds dichter bij de top, de opdrachtgevers en de laag eronder. In de uitzending van 'Opsporing Verzocht' vanavond een unieke inkijk in de werkwijze rond de explosies, onderschepte communicatie tussen ene Klaas Vaak en Willem K., en een interview met een zogenaamd ‘vergisslachtoffer’

Vermissing Yildiz Kayali uit Zevenaar

Ze zou nooit zomaar verdwijnen en haar drie kinderen al maanden niets laten weten. Haar

telefoon is ook al weg. Wat is er met Yildiz uit Zevenaar gebeurd? De politie deelt meer

details rond haar onderzoek naar een zeer zorgwekkende vermissing. Daarnaast in de uitzending onder andere beelden van een steekincident in Eindhoven, een

oplichter die al 5 slachtoffers maakte en een zware mishandeling in Valkenswaard. Cruciale Tips

Overigens blijkt de 1500e aflevering van het AVROTROS-opsporingsprogramma vorige week uiterst effectief te zijn geweest. In meerdere zaken kwamen cruciale tips binnen. 'Opsporing Verzocht', vanavond om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.