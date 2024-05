De Bauers zijn donderdag op romantische trip naar Rome

Twintig jaar geleden volgde heel Nederland Frans Bauer, zijn Maris, hun twee jonge zoons en zijn prille carrière. Hoe gaat het er nu, 20 jaar later, aan toe? Nu de vier jongens inmiddels jong-volwassen zijn en Frans als zanger alles heeft bereikt waar hij van droomde?

Frans en Mariska dromen ervan om de Sint Pieter in het Vaticaan te bezoeken. Nu is het moment eindelijk daar en gaan ze samen voor een romantisch tripje naar Rome. Frans heeft een golfkarretje geregeld om in sneltreinvaart langs alle highlights van de stad te kunnen gaan. Maar regen, het vervoermiddel en de drukte in de stad zorgen ervoor dat het voor Mariska allesbehalve een ontspannen tripje wordt. Ondertussen kijken de jongens ernaar uit om een paar dagen het rijk voor zich alleen te hebben, maar de realiteit is dat ze de zorg van Mariska toch wel missen.

'De Bauers - 20 jaar later', donderdag 16 mei om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.