Werkelijk 'Alles Mag Weg' via online veilinghuizen: 25 paarden gaan onder de hamer

Alles Mag Weg op tv

Yannic en Preben proberen via een online veiling een nieuwe thuis te vinden voor 25 paarden. Voor MichaŽl is het een emotionele dag. Hij mag de inboedel van het appartement van zijn oma verkopen.

Alles mag en kan verkocht worden via het internet, maar waar komt alles vandaan? We duiken in de wereld van online veilinghuizen en betreden unieke locaties, op zoek naar waardevolle spullen om te verkopen.