Koen Wauters zingt lievelingsnummer van zoon Nono in 'Liefde Voor Muziek'

Hip hop hoera! In de negende aflevering van 'Liefde Voor Muziek' op dinsdag 14 mei worden de nummers van de Antwerpse hiphop- en kleinkunstartiest Tourist LeMC - uitgerekend op zijn 39ste verjaardag - in een ander jasje gestoken.

En ook al valt het niet altijd af te lezen van zijn gelaat: Tourist LeMC is wel degelijk in de wolken met alle aandacht.

De artiesten brachten allemaal een voorwerp mee waar ze iets over willen vertellen. Tourist LeMC haalt een handgemaakt porseleinen kommetje boven, waarop de naam ‘Emmanuel’ geschilderd staat. 'Ik heb net met drie meter bubble wrap geworsteld om dit potje uit te pakken. Mijn vrouw zei: 'pakt da ‘koemmeke’ mee'. Maar ik moest wel zien dat het niet kapot ging. Om een kort verhaal lang te maken: ik was met mijn hoogzwangere vrouw Marta onderweg naar mijn bomma, die in Frankrijk woonde. We zochten nog een souvenirtje voor haar, maar we hadden ook nog een naam nodig voor ons tweede kindje. In de winkel grijpen Marta en ik op hetzelfde moment naar dit kommetje. Bon, we wisten het. We hadden meteen een naam én een cadeau voor de bomma. Dus dit is een heel bijzonder kommetje voor ons. En de bobonne mocht als eerste de naam van ons tweede kindje weten', vertelt Tourist LeMC in 'Liefde voor Muziek'. 'Mijn bomma is onlangs overleden en sindsdien staat het kommetje bij ons thuis. De cirkel is rond.'

De artiesten trakteren de jarige Tourist LeMC op prachtige covers van zijn muzieknummers. Laura Tesoro is als eerste aan de beurt. Ze maakt van Alles Is Gezegend een heus gospelnummer. Tourist LeMC ziet tijdens Laura’s performance het licht: 'Als ge ooit beslist in een kerk te gaan zingen, word ik gelovig'. Jasper Steverlinck covert Spiegel. Het wordt een Nederlandstalige ode aan ‘Tierlantijntje’, het café waar Jasper zijn eerste stappen in de muziekwereld zette. K3 koos voor Adem, maar niet zonder Tourist LeMC op voorhand te waarschuwen: 'We hebben het wel enorm ge-K3’seerd. Sorry daarvoor!'

En dan is het de beurt aan Clouseau. Koen en Kris Wauters gingen voor Koning Liefde. 'Ik kon niet anders', geeft Koen toe. 'Ik mag thuis niet meer binnen als ik dit nummer niet breng. Mijn zoon Nono is ontzettend grote fan. Eén van de mooiste cadeaus die hij ooit kreeg is trouwens een trui van ‘den Tourist’. En hij zei: ‘papa, als je niet ‘Koning Liefde’ zingt, dan stuift er wat.' Johannes Genard verrast met Niemandsland. 'Het is eigenlijk een peptalk voor mezelf. Het gaat over dankbaar zijn en de gewoonte kweken bij jezelf om dankbaarder te zijn. Om eerlijk te zijn, dat is wel iets waar ik bij mezelf aan moet werken', aldus Johannes. Tourist LeMC vult aan: 'Ik heb hetzelfde. Vandaar dat ik dat nummer gemaakt heb.'

Suzan & Freek kozen Horizon. 'We hebben één van je grotere hits genomen.' Tourist LeMC onderbreekt de twee snel: 'Dat is niet één van mijn grotere hits, maar mijn gróótste hit. En voor jullie op de proppen kwamen in de Belgische hitlijsten had ik het record beet: ik stond met dit nummer het langst op één in de Ultratop.' Stan koos voor een lied dat over zichzelf leek te gaan: Bal Aan De Voet. 'Ik was heel hard gepakt door de liedjestekst. Het leven duwt je vooruit, maar soms wil je liever even blijven stilstaan', vertelt Stan met tranen in de ogen.

Het venijn zit ‘m in de staart, volgens Regi. Hij brengt als laatste een nummer van Tourist LeMC en maakte een mash-up van We Begrijpen Mekaar en The Taste Of Summer, een oud trance nummer én het themalied dat door het stadion van Royal Antwerp FC gonst, wanneer Tourist z’n geliefde voetbalploeg een goal maakt. Tourist sluit de avond af met zijn hit uit 'Liefde voor Muziek': Kom Naar Het Water, een cover van Emma Bale.

'Liefde Voor Muziek', dinsdag 14 mei om 20.40 uur bij VTM.