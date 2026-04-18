Weg uit de criminaliteit in nieuwe documentaire 'Credible Messengers Amsterdam'

Jongeren in Amsterdam die verzeild zijn geraakt in de (drugs)criminaliteit of daarin dreigen af te glijden, zijn vaak moeilijk bereikbaar voor maatschappelijk werkers, scholen, politie en jeugdorganisaties.

Door slechte ervaringen en wantrouwen vermijden veel van deze jongeren de reguliere hulpverlening. Toch is er een groep Amsterdammers die wél tot deze jongeren weet door te dringen. Zij kennen de straat en het criminele circuit van binnenuit en de meesten hebben zelf vastgezeten. Zij staan bekend als credible messengers.

De credible messengers zijn ervaringsdeskundigen die juist door hun achtergrond contact kunnen maken met jongeren in de wereld van drugs en criminaliteit. Zij hebben hun verleden achter zich gelaten en zijn nu getraind om jongeren met complexe problematiek te begeleiden. Met persoonlijke coaching proberen ze hen uit criminele netwerken te halen en weer op het rechte pad te krijgen. Ze bieden jongeren perspectief, helpen bij talentontwikkeling en brengen hen in contact met mensen buiten hun eigen kring. Ook weten ze door te dringen tot opgelopen trauma's en de vaak problematische thuissituaties waarin jongeren zich bevinden. De credible messengers zijn dag en nacht bereikbaar voor jongeren in heel Amsterdam en blijven betrokken zolang het nodig is.

René Sommer, hoofdredacteur Journalistiek bij KRO-NCRV: 'Met onze documentaires geven we een stem aan mensen die vaak niet worden gehoord en laten we zien wat er écht speelt in de samenleving. De credible messengers zijn één van de weinigen die goed contact kunnen maken met een kwetsbare groep jongeren die dreigt af te glijden in de criminaliteit. Zij zijn voor deze jongeren én voor de samenleving van onschatbare waarde. Met deze documentaire willen we hun belangrijke werk zichtbaar maken.'

Brug tussen straat en systeem

De homebase van de credible messengers is een voormalige loods in Amsterdam-Noord, met onder meer een geluidsstudio, boksruimte en grote keuken. Hier ontvangen zij jongeren en werken samen met psychologen, criminologen en andere professionals. Deze aanpak is een groot succes en wordt gesteund door politie, justitie en de gemeente Amsterdam. Zij zien het initiatief als een brug tussen de leefwereld van jongeren op straat en het systeem daarbuiten.

Credible messenger Mike zet zich in om Clayton via muziek en sport op het rechte pad te krijgen. Jurmain probeert structuur aan te brengen in het leven van Jedi en hem zo aan een leven buiten de criminaliteit te helpen. En Saviera spreekt met jonge vrouwen over hun traumatische en criminele ervaringen en ondersteunt hen in het hervinden van zelfvertrouwen.

De documentaire volgt een jaar lang jongeren die, met vallen en opstaan, werken aan een nieuw leven. Ze hebben veel meegemaakt en leven vaak in overlevingsstand. Stap voor stap leren zij naar zichzelf te kijken, trauma's te verwerken en woorden te geven aan hun dromen. Essentieel is het vertrouwen dat zij ervaren: iemand die naast hen staat en in hen gelooft. Een film over veerkracht, vertrouwen en de weg naar een tweede kans.

'Credible Messengers Amsterdam' is geregisseerd door Maria Mok en Meral Uslu en geproduceerd door Mok & Uslu in samenwerking met KRO-NCRV. De film is mogelijk gemaakt met steun van CoBO. Mok & Uslu maakten in 2024 ook de documentaire 'Jongens zonder thuis' (KRO-NCRV) waarin jongeren zonder stabiele thuissituatie worden begeleid naar zelfstandig wonen.

'Credible Messengers Amsterdam' wordt op zondag 19 april om 22.40 uur door KRO-NCRV als NPO Doc uitgezonden op NPO 2.