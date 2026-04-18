'Voege Vogels' is zondag op bezoek in Waterland

Menno Bentveld ziet hoe de eerste weidevogels arriveren in Waterland, de achtertuin van Amsterdam. Het is de wisseling van de wacht! Naast grutto's zien we nog tal van wintergasten, zoals zaagbekken, smienten en grote groepen brandganzen.

Her en der staan rietkragen vol bijzondere kevers die alleen in oud riet zitten. De filmploeg gaat langs bij een Waterlandse boer, wiens familie al negen generaties zuivel levert aan de hoofdstad. En terwijl de zon achter de Amsterdamse skyline verdwijnt, ziet natuurfilmer Roel tientallen aalscholvers die samen de nacht in gaan.

'Vroege Vogels', zondag 18 april om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.