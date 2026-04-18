'Nachtdieren USA' doorkruist North Carolina & West Virginia

Foto: © BNNVARA/Witte Geit 2025

Raven reist mee met twee mannen die overtuigd zijn van het bestaan van Bigfoot en er actief naar op zoek gaan. In North Carolina komt die terecht in een trailerpark, waar Jenny en James nog altijd de gevolgen dragen van een verwoestende orkaan.

In een rustige woonwijk spreekt Raven een kindsterretje dat samen met zijn moeder droomt van een doorbraak. Onderweg ontmoet die opvallende figuren bij een truckstop en in een verlaten hotel in een spookstad. Uiteindelijk spreekt die met Oli, die zich net als Raven non-binair identificeert en zich niet welkom voelt in Amerika.

'Nachtdieren USA', m 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.