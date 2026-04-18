Ton Koopman verrijkt jubileumjaar met uitvoering van Händels Athalia
Musicus Ton Koopman werd vorig jaar 80 en vierde dat met drie oratoria van barokcomponist Georg Friedrich Händel. Koopman leidde zijn eigen Amsterdam Baroque Orchestra & Choir en internationaal vermaarde vocale solisten in uitvoeringen van de Esther, Deborah en Athalia.
Met een topcast van internationale vocalisten, waaronder Suzanne Jerosme, Ilse Eerens, Tim Mead, Andreas Wolf en Kieran White komt het dramatische Bijbelverhaal over de beruchte koningin Athalia op indrukwekkende wijze tot leven. De meeslepende solopartijen, krachtige koren en energieke orkestklank maken dit werk tot een van Händels meest expressieve oratoria.
Ton Koopman is vooral bekend als Bach-kenner, maar om zijn jubileumjaar te vieren koos hij voor een ambitieus drieluik met oratoria van Händel. Na de uitvoeringen van Esther (2024) en Deborah (mei 2025) vormt Athalia (oktober 2025) het sluitstuk van deze feestelijke reeks. Met deze trilogie onderstreept Koopman opnieuw zijn status als wereldautoriteit op het gebied van barokmuziek.
Händel wordt gezien als de ongekroonde koning van het oratorium. Zijn Messiah is wereldwijd één van de meest geliefde meesterwerken. Athalia onderscheidt zich, net als Messiah door dramatische expressie, virtuoze vocale lijnen en overweldigende koorpassage gedragen door prikkelende en levendige orkestpartijen.
'MAX Muziekspecial: Ton Koopman - Athalia', zondag 19 en 26 april om 18.15 uur bij MAX op NPO 2.
