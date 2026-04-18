'Welkom in de praktijk van dokter Lemmelijn': tussen zware trainingssessies door oefent Ward Lemmelijn zijn skills als... verpleger
Laura Tesoro zet haar twee kanonnen tegenover elkaar in 'The Voice': 'Deze song is vocaal het strafste dat er tussen zit'

Ton Koopman verrijkt jubileumjaar met uitvoering van Händels Athalia

zaterdag 18 april 2026

Musicus Ton Koopman werd vorig jaar 80 en vierde dat met drie oratoria van barokcomponist Georg Friedrich Händel. Koopman leidde zijn eigen Amsterdam Baroque Orchestra & Choir en internationaal vermaarde vocale solisten in uitvoeringen van de Esther, Deborah en Athalia.

Met een topcast van internationale vocalisten, waaronder Suzanne Jerosme, Ilse Eerens, Tim Mead, Andreas Wolf en Kieran White komt het dramatische Bijbelverhaal over de beruchte koningin Athalia op indrukwekkende wijze tot leven. De meeslepende solopartijen, krachtige koren en energieke orkestklank maken dit werk tot een van Händels meest expressieve oratoria. 


Ton Koopman is vooral bekend als Bach-kenner, maar om zijn jubileumjaar te vieren koos hij voor een ambitieus drieluik met oratoria van Händel. Na de uitvoeringen van Esther (2024) en Deborah (mei 2025) vormt Athalia (oktober 2025) het sluitstuk van deze feestelijke reeks. Met deze trilogie onderstreept Koopman opnieuw zijn status als wereldautoriteit op het gebied van barokmuziek. 

Händel wordt gezien als de ongekroonde koning van het oratorium. Zijn Messiah is wereldwijd één van de meest geliefde meesterwerken. Athalia onderscheidt zich, net als Messiah door dramatische expressie, virtuoze vocale lijnen en overweldigende koorpassage gedragen door prikkelende en levendige orkestpartijen. 

'MAX Muziekspecial: Ton Koopman - Athalia', zondag 19 en 26 april om 18.15 uur bij MAX op NPO 2.


MAX Muziekspecial op tv
Zondag 19 april 2026 om 18u20  »
NPO 2
Ton Koopman vierde zijn 80e verjaardag met drie H?ndel-oratoria. Na Esther volgt nu Athalia, uitgevoerd met zijn Amsterdam Baroque Orchestra & Choir en topsolisten.
IT - Welcome to Derry Seizoen 1 (4K Ultra HD Blu-ray) (Steelbook)
DVD
The Last Of Us - Seizoen 2 (Blu-ray)
DVD
De Ridder - Seizoen 1
DVD
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

'Daar Zijn Beelden Van' (VRT 1)

Average Rob brengt beelden van enkele van zijn idolen mee, te beginnen met waaghals Tom Waes in 'Tomtesterom'. Ook beelden van 'Taboe' met comedian Philippe Geubels komen aan bod. Sander en Cato hebben het met Rob ook nog over zijn eigen wielerwedstrijd, de Turbocross. Ze leren hem ook een krachtpatser kennen die wel wat gemeen heeft met Rob zelf: tandacrobaat John Massis, die je gerust de Average Rob van de jaren 70 en 80 kan noemen.

'Daar Zijn Beelden Van', om 20.50 uur op VRT 1.

